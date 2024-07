L’AP-7 no fa vacances

Editorial, 25 de juliol de 2024

Estem a les portes de l’agost, però fa dies que és estiu i els desplaçaments per vacances augmenten, per terra, mar i aire. I l’AP-7 s’endú gran part d’aquests trajectes per terra. Els recomanem que facin un experiment i tornin de cap de setmana un diumenge vora la mitjanit, per exemple, i comprovaran que el volum de vehicles és anòmal si es té en compte que és tard i molta gent ja ha tornat a casa…

La gratuïtat de l’AP-7 ha estat un benefici per a les persones treballadores i per a les empreses, ja que ha abaratit el transport. Sempre defensarem la gratuïtat, perquè és un dret tenir el mateix tracte que reben els ciutadans d’altres punts de la geografia espanyola.

No obstant això, la gratuïtat i les bones perspectives econòmiques han portat l’AP-7 al col·lapse, i així ho constata el Servei Català de Trànsit, que indica que s’han disparat un 250% els embussos causats per l’increment de la circulació. Alerta! Estem excloent les cues provocades per accidents o altres incidències. Constatem que ja no hi caben més cotxes, que està al límit, fins al punt que és insuportable. Treballem ja amb les alternatives. Una via clau a escala europea i espanyola no pot ser la mateixa carretera per on circulem els ciutadans del Vallès i la resta de comarques del voltant de Barcelona per fer els nostres desplaçaments diaris. A la resta d’Europa seria inconcebible.