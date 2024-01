FOTOS / La trajectòria de Carme Valero i els moments més emblemàtics

Ha estat una llegenda de l’atletisme. Carme Valero marxa deixant empremta, no només pel seu extraordinari palmarès sinó per la seva implicació i caràcter combatiu, lluitant sempre per obrir camins en l’esport femení. Només unes hores després del seu dolorós traspàs, hem volgut repassar la seva trajectòria en imatges, algunes gairebé inèdites, que expliquen el seu tarannà i, sobretot, la seva vinculació amb la ciutat, la Joventut Atlètica Sabadell i una persona clau en la seva vida: el també recordat Josep Molins, qui ens va deixar fa només 10 mesos.