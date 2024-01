Els artesans de FANSA no volen tornar a la plaça del Gas: “Les vendes han caigut un 50%”

Els artesans del Nadal de Sabadell es neguen a tornar a la plaça del Gas. La fira FANSA va estrenar l’any passat nou emplaçament i els paradistes estan decebuts amb els resultats: “Les vendes han caigut un 50% respecte a quan estàvem al passeig de la plaça Major”, lamenta Mercè Vega, presidenta de la fira. “Ha estat un complet desastre”, afegeix.

Segons un primer balanç de l’associació, dos dels setze artesans només han ingressat per cobrir despeses. “Hem estat molts dies sols, amb la plaça buida”, expressa. Malgrat els esforços dels artesans de farcir la plaça de vida (van organitzar una desena de tallers i activitats familiars), no han vist cap mena de resultat.

Si bé aquesta fira és la més important de l’any pels tallers, ara ha quedat aigualida per la baixa d’afluència de persones. Si ja el Nadal del 2022, amb la inauguració del nou emplaçament, es van viure caigudes de fins al 30%, enguany els resultats han estat encara més devastadors. “Ha anat molt pitjor del que prevèiem”, expressen.

I exigeixen alternatives al consistori: “Hem de ser al passeig o al racó del Campanar sí o sí“. Els artesans tenen previst reunir-se per reclamar una solució a l’Ajuntament. “Quan el passeig era només asfalt, qui feia Nadal al Centre? Qui engalanava la zona?”. Després de la reforma, des de l’Ajuntament sostenen que és inviable instal·lar-s’hi al passeig: la tinenta d’alcaldessa de desenvolupament econòmic, Montse González, sosté que “no és possible muntar la FANSA al passeig” a causa de les fonts instal·lades a terra.

González assegura que s’han plantejat alternatives com ara instal·lar-se al carrer de la Indústria, però no ha convençut els paradistes. “Implica canviar les tendes, i quedàvem separades, no té sentit”, explica Vega. Tampoc hi cabien a la plaça del pi-pi, una zona força concorreguda. Ni a la plaça del Mercat. Lamenten que les alternatives no eren viables. Per la seva banda, l’Ajuntament obre la porta a buscar solucions: “Estem disposats a buscar el lloc que més s’adapti a les seves necessitats”, afegeix la tinenta d’alcaldessa.

La FANSA és una fira d’artesans que va néixer a Sabadell expressament per les festes nadalenques i reivindiquen que a les grans ciutats d’Europa l’artesania conviu amb les activitats lúdiques. Enguany ha celebrat la seva 27a edició i ha estat activa des del 15 de desembre fins al 5 de gener.