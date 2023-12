Els artesans del Nadal de Sabadell: “Hem portat moltes activitats a la plaça del Gas”

Seda, joies, cosmètica natural, objectes decoratius, teixits amb llana, ceràmica, peces úniques d’orfebreria i roba infantil, entre d’altres. La Fira d’Artesans del Nadal de Sabadell (FANSA) ha organitzat activitats a la plaça del Gas per atraure els més grans i més petits a aquest nou racó de Nadal.

Amb les expectatives posades en un nou any i amb les il·lusions renovades, les 16 parades esperen millors resultats que l’any passat. I és que per segon any consecutiu, la plaça del Gas acull la 26a edició de la FANSA, on els productes són cent per cent artesans.

El canvi d’ubicació –des de l’any passat es concentren a la plaça del Gas–, no ha convençut els artesans de FANSA. Ara bé, són optimistes i creuen que enguany tindran una millor acollida. “La gent ara ja sap que no estem al passeig. Els de sempre, ens busquen. Però perdem clientela de pas”, exposa Mercè Vega, presidenta de FANSA. “Ens falta la gent“, diu.

És per això que han portat desenes d’activitats a la plaça, per farcir-la d’esperit nadalenc. El pròxim dijous 28 de desembre s’ha organitzat un taller per fer reis d’Orient per a penjar-los a l’arbre (11 h). Divendres tindrà lloc una cantada de Nadales amb la Coral Ressò (19 h). Divendres 30, els més petits podran gaudir d’un conte amb la Crisspeta (12 h).

El Llaminer ha tornat a ser un dels protagonistes, també de la fira d’artesans. Es poden trobar adorns per l’arbre de l’icònic personatge de Nadal de Sabadell. I també es repartiran de forma gratuïta mascaretes per pintar del Llaminer.