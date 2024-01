Saps on és… el pou de glaç de Sant Oleguer?

Durant un temps, Sabadell exportava gel a la ciutat de Barcelona des del pou de glaç de Sant Oleguer, situat a l’avinguda de Pablo Iglesias, a la confluència del torrent de Sant Oleguer amb el riu Ripoll, al pla dels Cartrons. Tal com explica el Museu d’Història, servia per conservar aliments i fabricar begudes refrescants i sorbets. El pou data del s. XVII (entre 1672 i 1683) i, en aquell moment, el principal client era la ciutat de Barcelona.

El va fer construir el pagès Domènec Bruguera, per la qual cosa també se’l coneix com a pou d’en Bruguera. L’estructura és en part soterrada, la qual cosa es va fer per aconseguir un major aïllament tèrmic i conservar millor el gel. El conjunt estava format per un pou d’11 metres i 12 basses de congelació. Als anys noranta del s. XX es va rehabilitar i obrir un accés per poder-ne veure l’interior i entendre millor com funcionava.

El pou està protegit pel pla de protecció del patrimoni local amb un grau 2 (el màxim és 1), per la qual cosa es conserva. I té el reconeixement de bé cultural d’interès local (BCIL) atorgat per la Generalitat.