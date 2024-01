Mar Fayos prepara el seu concert més simbòlic

Mar Fayos, la cantant que travessa oceans, celebrarà un dels seus concerts més simbòlics. I no podia ser enlloc més que no fos Sabadell, casa seva sempre que torna de Boston, on és professora titular de música a la Berklee College of Music. Casa seva després d’un 2023 de gira per Àsia com a cantant principal de l’espectacle Alegría, del Cirque du Soleil. Ha batejat l’actuació de divendres a la CavaUrpí com a 30 en concert.

“Per a mi, el concert és especial perquè tanca una etapa i en comença una altra. És una benvinguda a la trentena apreciant tot el que he fet i el que he après, tota l’experiència que he guanyat durant una època d’exploració”, explica Fayos, que és membre votant de les prestigioses acadèmies Latin Grammy i Recording.

Estarà acompanyada del trio de músics que ja van ser amb ella en el concert de l’any passat i amb qui va gravar el seu darrer disc, Mi propia religión: Gabriel Peso, al piano; Jordi Portaz, al baix; i David Simó, a la bateria.

El repertori condensarà “l’estil i la identitat” de Fayos, amb aportacions dels altres músics. Jazz, pop, funky, soul, R&B i el seu toc mediterrani confluiran a l’escenari de la CavaUrpí. Hi interpretarà els temes més populars del seu darrer àlbum: Mi propia religión, Tu versión perfecta o A los pies de Nueva York. Adobarà l’actuació amb cançons d’artistes a qui admira, des d’un sentit musicalment eclèctic, com Jamie Cullum, la brasilera Maria Creuza, Stevie Wonder. A més, presentarà un nou tema en exclusiva.

“La sala té molt caliu, tinc molt bones sensacions. Sempre hi trobo rostres coneguts i cada vegada n’hi ha més de no-coneguts. Es va ampliant la família”, assenyala.

Fayos es troba de vacances a Sabadell, entre la gira del Cirque du Soleil i el retorn a la seva plaça de professora universitària als Estats Units, on continuarà com a mínim una temporada. Són dies de calma, amb moments per processar tota l’experiència asiàtica, una de les millors de la seva vida. Per fer balanç: “Ha estat una etapa molt maca, per explorar i submergir-me en la cultura asiàtica. Per adaptar-me a un espectacle multidisciplinari. I, a nivell de cantant, l’exigència de cantar tantes hores cada dia ha sigut una manera de conèixer la meva veu, des d’una perspectiva de salut i resiliència”. Després de formar-se al Canadà amb la famosa companyia de circ, va cantar a Seül, a Corea del Sud, i a Tòquio i Osaka, al Japó, sumant 900.000 espectadors.

A Sabadell hi haurà menys espectadors, però és casa. “La carrera la vaig començar aquí”: amb les operetes de solista a la Faràndula, amb els musicals o amb els concerts de jazz, quan tot just superava la vintena i era impensable tot el que s’acostava per viure abans de la trentena.