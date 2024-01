Set waterpolistes de l’Astralpool Club Natació Sabadell jugaran la final de l’Europeu

Una vegada més, la selecció espanyola i la neerlandesa es jugaran l’or en una gran competició internacional. I ho faran amb gran protagonisme a l’aigua de les jugadores de l’Astralpool. Fins a set waterpolistes del Club Natació Sabadell disputaran la gran final de l’Europeu d’Eindhoven aquest dissabte a les 20.30h.

Per a les amfitriones i vigents campiones del món, el combinat dels Països Baixos, Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning han estat peces fonamentals durant tot el torneig. Després d’un camí plàcid fins a les semifinals, les del país de les tulipes es van imposar per 7 a 6 a la Itàlia de Sofia Giustini per a assegurar-se la medalla i tornar a competir per un campionat. Amb una actuació decisiva, les neerlandeses del CNS van anotar dos gols cadascuna. Giustini, per la seva banda, lluitarà pel bronze el dissabte a les 19h davant una selecció grega que no va tenir opcions a l’altra semifinal.

Amb mà de ferro

L’equip espanyol va superar amb mà de ferro la darrera eliminatòria i es va guanyar el dret a lluitar per l’or després d’un campionat excels. Les de Miki Oca van controlar el marcador des de l’inici amb un bon parcial de 4 a 0 després que s’avancés el combinat grec. Després d’alguns minuts d’igualtat, al tercer període va ser quan les espanyoles van tancar el partit amb un contundent 9 a 2 que van engrandir fins al definitiu 13 a 5.

Judith Forca amb tres gols, Bea Ortiz amb dos i Maica Garcia amb un van jugar un paper important en el passi a la gran final. Paula Leitón també va tenir una bona participació malgrat que no va anotar i Laura Ester no va disputar cap minut.

La selecció estatal ha guanyat els dos darrers europeus (2020 i 2022), eliminant als Països Baixos a les ‘semis’ de l’últim. No obstant això, el sentiment més gran de revenja vindrà de les noies de Miki Oca i és que fa alguns mesos, les neerlandeses es van imposar als penals a la final del Mundial de Fukuoka. Una gran rivalitat que viurà un nou capítol amb un títol en joc a Eindhoven.