David Soto reforça la davantera del Centre d’Esports

El navarrès David Soto és la tercera incorporació del Sabadell en aquest mercat d’hivern. L’atacant de 31 anys arriba en condició de cedit per la Ponferradina, segona al grup 1 de Primera RFEF i rival del Centre d’Esports. Soto va arribar al conjunt del Bierzo aquest mateix estiu, però només ha disputat 10 partits– un d’ells contra el Sabadell- i no ha estat capaç de fer cap gol.

Amb una dilatada carrera l’atacant ha passat per equips com el Badajoz, Calhaorra, Tudelano i Tarazona, entre altres. En aquest últim va ser on va aconseguir els seus millors registres, amb 20 gols en 42 partits durant la temporada 17/18 i 11 gols en 35 partits la 15/16.

D’aquesta manera, i a l’espera de nous reforços- sobretot al lateral dret- Soto se suma als reforços de Carles Salvador i Abde Damar. Dos jugadors que ja han estat convocats per Óscar Cano pel pròxim partit contra el Cornellà, diumenge a les 17 h al Municipal de Palamós.