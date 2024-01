Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem una nova setmana amb la mirada posada en diferents fronts. Un d’ells, la situació del Centre d’Esports, que amb la victòria d’aquest passat cap de setmana està més a prop de l’objectiu.

Tres punts d’or. El Sabadell, en l’últim duel de la primera volta, aconsegueix la primera victòria forana de la temporada al Municipal Costa Brava de Palamós per acostar-se a la permanència, ara a 4 punts. Un gol del debutant Abde Damar va decantar el partit a la segona part i va saber gestionar el seu avantatge davant un Cornellà que s’implica de ple en la lluita.

Sabadell torna a registrar uns nivells de pol·lució no recomanables per a la salut el 2023. L’estació de contaminació atmosfèrica de la Gran Via, situada a l’altura de la carretera de Prats de Lluçanès, va detectar uns índexs de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) per sobre dels límits de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sabadell podrà limitar els preus dels lloguers a partir del febrer. La mesura entrarà en vigor gràcies a un acord entre els governs català i espanyol fruit de les negociacions entre la consellera de Territori, Ester Capella i la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez. Així doncs, es fixarà un topall a partir de l’índex de preus de referència que afectarà tant arrendadors com arrendataris. La nova llei permetrà regular preus i s’espera que benefici a milers de persones arreu del país. A Sabadell, també arribarà a centenars de famílies i joves.

L’arribada d’aquest 2024 ha portat novetats als Saballuts. Una d’elles és la renovació del seu cap de colla, que des d’aquest diumenge és Joan Carles Sánchez, escollit després de l’assemblea ordinària dels castellers. Així doncs, el qui va ser alcalde sabadellenc entre el 2013 i 2015 entoma un altre repte dins l’entitat. I és que, anteriorment, ja en va ser expresident.

És Sabadell la ciutat més llesta de Catalunya? Aquesta és la pregunta que s’han fet Juliana Canet i Roger Carandell en un vídeo publicat a Instagram. En aquests els dos influencers debaten sobre quins són els municipis catalans amb més talent i intel·lectualitat i, entre ells, destaquen Sabadell.