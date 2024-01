Sabadell torna a registrar uns nivells de pol·lució no recomanables per a la salut el 2023. L’estació de contaminació atmosfèrica de la Gran Via, situada a l’altura de la carretera de Prats de Lluçanès, va detectar uns índexs de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) per sobre dels límits de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El diòxid de nitrogen, generat pels motors dels cotxes, és un dels contaminants principals a Sabadell, i a la Gran Via, per on passen 41.000 vehicles cada dia en alguns punts. La presència d’NO2 a l’aire va ser de 26,7 micrograms per metre cúbic (µg/m3) de mitjana l’any passat, més del doble del topall definit per l’OMS (10 µg/m3). La ciutat va superar aquesta marca 361 dels 365 dies de l’any, amb pics per sobre dels 70 µg/m3.

Sabadell sí que compleix amb els límits de la Unió Europea, que té una llei més laxa (40 µg/m3 anual en NO2). Tant és així que totes les estacions de Catalunya, també les de Barcelona, han tancat el 2023 complint amb els paràmetres comunitaris: l’aparell de la Gran Via és el cinquè amb més NO2 de les grans ciutats catalanes. El superen tres estacions de Barcelona (l’Eixample, Gràcia-Sant Gervasi, Ciutadella) i també la de Terrassa, situada a la rambleta del Pare Alegre, un dels accessos principals de la ciutat.

El PM10, les partícules de pols, cendres, metàl·liques, ciment o pol·len, entre d’altres, es va situar en 21,1 µg/m3 de mitjana l’any passat, molt per sota del màxim de la UE (40 µg/m3) i lleugerament per sobre del topall de l’OMS.

El trànsit és el “principal generador de contaminació” a Sabadell, com a tots els grans municipis, indica l’investigador del Barcelona Super Computing (BSC-CNS) Marc Guevara, però hi ha altres factors que hi influencien, com la meteorologia. “El pitjor escenari és l’anticicló amb vent que desplaça els contaminants”, afirma. També hi incideix la pol·lució de les ciutats o fins i tot les regions o països de l’entorn des d’on es desplaça la pol·lució.

Menys pol·lució, just abans de la ZBE

L’any acaba amb una dada positiva: tant l’NO2 com el PM10 cauen entre 2022 i 2023. Els registres de diòxid de nitrogen van a baixa per primer cop després de la pandèmia (-5,7%) i s’allunyen dels índexs de fa una dècada. La davallada de les partícules en suspensió és més destacada (-12,4% en un any).

Les dades tenen una especial rellevància, perquè tant Sabadell com Terrassa i la resta de ciutats de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità estan a les portes d’implementar les seves zones de baixes emissions (ZBE). L’Ajuntament preveu posar restriccions en episodis d’alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) aquest any, com a pas previ a la posada en servei de l’àrea restringida del centre de la ciutat el 2025.

Efectes sobre la salut

Una exposició perllongada a la contaminació té efectius negatius sobre la salut. Ana Isabel Sogo, pneumòloga de l’hospital Parc Taulí, assenyala que la pol·lució “et treu temps de vida”: segons els estudis, cada 5 µg/m3 de PM10 suposen viure un any menys.

Tot i que les embarassades i els nens són els més vulnerables a la pol·lució, totes les persones que visquin a prop del focus de contaminació corren el risc de desenvolupar malalties respiratòries, cardiovasculars, cerebrals i degeneratives, entre d’altres, indica l’experta consultada pel Diari.

A banda del PM10, Marc Guevara assenyala que les partícules fines (PM2,5, PM1), que també generen els tubs d’escapament i el fregament de les rodes dels vehicles, són encara més preocupants: “Com més petita sigui, és més perillosa perquè entra dins el nostre organisme”, indica.

Cotxes vells, falta d’infraestructures

Com la Gran Via, altres eixos de la ciutat suporten un volum de trànsit diari per sobre dels 20.000 vehicles: la rambla d’Ibèria i les carreteres de Prats, Terrassa i Barcelona. La falta d’una alternativa, com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, obliga uns 19.000 conductors a creuar per dins de la ciutat, segons un estudi encarregat fa poc pel Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Milers de cotxes que, a més, són vells. El parc de vehicles de la ciutat és cada cop més antic, amb una mitjana d’11,7 anys. Els ciclomotors tenen una edat mitjana més elevada (18,6 anys), seguit dels camions (14,3), les furgonetes (11,8), els turismes (11,3) i les motocicletes (10,5), segons l’Observatori d’Economia Local (OEL).

Un de cada cinc vehicles censats a Sabadell (22%) no disposa d’etiqueta ambiental de la DGT. En són 28.803, mentre que els considerats sostenibles (distintius Zero i Eco) són 5.034 vehicles, el 3,9% del parc automobilístic. I 790 vehicles són 100% elèctrics a tota la ciutat.