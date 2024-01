ENQUESTA | On fan les millors croquetes de Sabadell?

El calendari és ple de commemoracions que serveixen per recordar fites, esdeveniments històrics i personatges il·lustres. Però també altres elements de menor transcendència. És el cas d’aquest dimarts, 16 de gener, quan se celebra el Dia Mundial de la Croqueta. La idea va sorgir d’una agència de comunicació, que va donar forma a una campanya per a un restaurant de Madrid especialitzat en croquetes.

L’excusa serveix molts sabadellencs per degustar-ne alguna durant la jornada. I, a nosaltres, per trobar les millors croquetes de la ciutat. On les fan? Quin és el vostre bar o restaurant predilecte si parlem de croquetes? Què les fa especials? Participeu en l’enquesta que els amants de la gastronomia sabadellenca estaven esperant. La resposta, recollint la participació ciutadana, es coneixerà ben aviat.