La nova llei de benestar animal, un avenç necessari: “S’ha fet un pas, però en calen més”

La passada de Sant Antoni Abat ha arribat enguany amb la presència de veterinaris en diferents punts del recorregut. “Era una mesura absolutament necessària, perquè els animals que surten per Sant Antoni moltes vegades han estat sobrecarregats. Cal treballar per garantir el seu benestar, sobretot en el dia per excel·lència dels animals, i que no hagin de patir conductes contra la seva salut a canvi que la gent es diverteixi”, sintetitza Claudia Matheja, una de les responsables de la Lliga Protectora de Sabadell.

A parer seu, l’aplaudida acció arriba amb retard. “És una mesura que ha trigat massa i que la normativa municipal de Sabadell ja preveu. Però estem contents que per fi s’hagi implementat”. La protectora, que se centra en gossos i gats, manté contacte amb associacions i entitats dedicades als cavalls, grans protagonistes de la tradicional jornada. “Treballen per assolir aspectes bàsics com garantir que no siguin sotmesos a pesos excessius o que s’exposin a un volum de gent que no alteri el seu benestar físic i psíquic. Hi ha informes que proven que els animals poden patir enormement per l’exposició desmesurada i hem hagut de veure en alguns llocs imatges desagradables de maltractaments. Per això, és molt important que es limiti a allò més bàsic: que la gent pugui veure els cavalls, però sense que aquests pateixin”, sintetitza sobre la diada.

Integrar tradició i modernitat

Les mostres de rebuig a determinades conductes vers els animals ha permès, sosté Matheja, avançar com a societat. “Ho hem vist treballant amb altres associacions animalistes de Sabadell. Els cavalls no tenen la culpa de propietaris que no respectin unes normes determinades”. És, precisa, un exercici que ha de permetre integrar la tradició amb un esperit crític més modern. “Els experts, veterinaris i etòlegs desaconsellen determinades pràctiques, però com a mínim és important que existeixi una regulació per assegurar les seves condicions”, sintetitza, No fer-ho, avisa, pot posar en perill els presents, provocant accidents o lesions també en el públic.

Amb tot, l’any passat va entrar en vigor la nova llei de benestar animal. “Era molt necessària, però encara manquen serrells. S’ha establert una base, però cal continuar desenvolupant-la. Hi ha qüestions que no estan del tot regulades. Com més s’avanci, millor”. L’objectiu, creu, és que tothom canviï el xip i entengui que els animals són éssers que senten. “No són objectes”. I afegeix: l’amo no ho pot decidir tot sobre l’animal, que ha de ser escoltat. “Cal respectar les seves pors, les seves emocions; és important tenir-les en compte”, diu. S’ha fet un primer pas, però calen més avenços. Des de tots els sectors.