L’església de l’Immaculat Cor de Maria, els ‘Padres’, recuperarà el color original de la seva façana principal aquest any 2024. La parròquia promou la rehabilitació d’aquesta part de l’edifici situat a la plaça del Doctor Robert, 3 (Centre) i la previsió és que els treballs comencin el mes d’abril, durin al voltant de tres mesos i, per tant, que a l’estiu d’aquest mateix any ja estiguin enllestits. El nou color de la façana serà gris, com el que es pot veure a la cúpula -des del centre de la plaça de Dr. Robert, per exemple-, per la qual cosa el canvi serà força visible tenint en compte que actualment és d’un color groc clar similar a la crema.

L’arquitecta encarregada del projecte, la sabadellenca Núria Marcet, explica que per determinar el color original fa mesos es va encarregar un estudi al Centre de Conservació de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, que va indicar que la façana té diverses capes, de les quals des del carrer es veu la primera groga, que tapa guixades, sota de la qual n’hi ha una altra groga que és el color principal de la resta de la façana. Al darrere hi queden les capes grises i de morter.

Què més s’hi farà?

La rehabilitació de la façana permetrà fer-li una rentada de cara perquè, en línies generals, a part de pintar-la es repararà el revestiment de morter, que té diferents desperfectes i zones deteriorades. Es netejaran les imatges, pilars i sòcols de pedra i es col·locarà un sistema anticoloms. Les imatges superiors que tenen forma rodona seran decapades i recuperaran un color marronós. El projecte també preveu instal·lar focus per a la il·luminació nocturna de la façana, la qual cosa permetria donar-li una major presència de nit.

Marcet ja ha treballat en la rehabilitació d’altres edificis eclesiàstics de Sabadell. Entre 2011 i 2013 va rehabilitar la façana lateral d’aquesta mateixa església, l’Immaculat Cor de Maria, en dues fases. El 2012 va dirigir la reparació de les voltes de l’absis de l’església de Sant Fèlix i el 2020 l’interior de l’església de Sant Salvador, per citar només alguns exemples. L’arquitecta sabadellenca afirma que “conservar el nostre patrimoni és conservar la nostra història. I amb la rehabilitació dels béns immobles contribuïm a augmentar el valor històric, artístic i estètic de la nostra ciutat”.

Primera seu dels escolapis

L’església d’els ‘Padres’ la van inaugurar els escolapis el 1832, obra de l’arquitecte Antoni Cellers i Azcona finançada pel rei Ferran VII. Des de 1818, els escolapis ja eren a Sabadell, on tenien un col·legi a la coneguda com a casa Meca, del marquès de Ciutadilla, Antoni Cortés d’Andrade, que era en un solar del que ara coneixem com a plaça del Doctor Robert.

El 1873, a Espanya es va proclamar la Primera República, els escolapis van lliurar la casa Meca al marquès de Sentmenat, i van ubicar el col·legi a l’edifici que actualment és l’Ajuntament de Sabadell, tot i que no hi van ser gaire anys i el 1885 van inaugurar la seu actual del carrer de l’Escola Pia. El 1899, l’església d’els ‘Padres’ es va traspassar als pares claretians, que la mantenen avui dia.