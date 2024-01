El restaurant de la Mola tanca definitivament

Aquest diumenge el restaurant de la Mola ha realitzat el seu últim servei. Després de gairebé seixanta anys oferint menjar i repòs als excursionistes l’històric espai tanca. De res han servit les recollides de firmes o protestes. La Diputació de Barcelona manté ferma la decisió i, a partir del pròxim 23 de gener, s’iniciarà el pla de futur i sostenibilitat per a l’espai natural, ubicat al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. És per això que, durant el cap de setmana, treballadors i clients han anat dient ‘adeu’ al restaurant.

L’últim viatge

El primer ‘acte de comiat’ va ser el divendres, quan tant els mulers com les mules van pujar per últim cop a la muntanya. Des de Can Pobla fins al restaurant els animals – qui amb el tancament acabaran a una quadra de Manresa- van anar ascendint, com ja és habitual, sense aturar-se ni un moment. D’aquesta manera la Morena, l’Alaska, la Nina, el Mario, la Lluna i l’Orus van transportar els darrers productes cap al Monestir. Tot perquè el restaurant pogués servir els àpats del seu últim cap de setmana.

L’endemà, el dissabte, va ser el torn dels excursionistes. Així doncs, un centenar van acostar-se a l’edifici per a mostrar el seu suport als germans Gimferrer – fins ara responsables del negoci. Els presents també van protestar pel tancament per la pèrdua d’un servei el qual, segons la Diputació de Barcelona, serveix fins a 23.000 àpats anuals i serveix com a petit refugi per als prop de 300.000 excursionistes que el visiten durant l’any.

Pla de preservació

Un cop tanqui el restaurant, el pròxim dilluns 22, s’iniciarà un pla de preservació de l’entorn. Aquest preveu “conservar els valors naturals, històrics, paisatgístics i culturals” de l’edifici fent-los compatibles amb l’activitat turística, esportiva i econòmica del territori. Uns treballs en l’espai natural que comptaran amb una inversió de 2,6 milions d’euros i que seran compatibles amb l’accés a l’espai natural.

Proposta alternativa

La decisió de la Diputació sembla ferma. No obstant això, col·lectius ecologistes com Adenc i Ecologistes de Catalunya proposen “mantenir viu” l’espai deixant obert el menjador com a refugi d’excursionistes, un cop s’hagin fet les tasques de condicionament previstes, així com habilitar un servei de lavabo que substitueixi els sanitaris de l’edifici.