La plaça del Sol és el punt neuràlgic del sector dels Planetes, al barri de Gràcia. Per arribar-hi cal creuar la rambla d’Ibèria, amb un trànsit ben dens, i endinsar-nos pels seus carrers estrets. Allà ens trobem amb Santos Gallego, Francisco Martínez, Cati Fernàndez i Ramon Garcia, veïns de tota la vida i membres del Moviment Veïnal del Sector Planetes. Tots quatre tornen a parlar amb Diari de Sabadell per denunciar, un cop més, les mancances que viuen al barri. Ja que, malgrat tenir comunicació directa amb l’Ajuntament asseguren que “tot es queda en promeses buides que mai s’acaben de complir”.

Brutícia al ‘nou’ passeig

Una de les ‘fronteres’ del barri es troba al carrer de Fraser Lawton. Per allà hi travessava l’antiga via dels FGC i ara està prevista la creació d’un passeig pacificat. Mentrestant el que s’hi pot trobar és un gran descampat, normalment ple de brutícia i utilitzat per alguns com a pipicà improvisat. “Sabem que la situació actual no és culpa de l’Ajuntament, l’únic que demanem és tenir el més net possible l’espai fins que arribin les obres”, expressa Martínez. Qui assegura que les queixes veïnals no són un capritx: “Hem decidit alçar la veu, perquè tot i ser conscients que som un barri petit i aquí tot arriba més tard no podem permetre que aquest es degradi més del que ja ho està”.

La situació, però, no només es troba en aquest punt. Una altra queixa en aquesta línia ens situa al carrer de Mart. Segons el Moviment Veïnal, allà s’hi concentren un total de 18 contenidors de brossa. “Molts cops ens trobem les voreres saturades, amb contenidors plens i mal col·locats, fet que genera una sensació de deixadesa”, explica Gallego. Per emfatitzar-ho assenyala un sac de runa del mateix carrer: “Fa dos mesos que és aquí i no se l’han emportat, ningú de neteja s’hi ha fixat?”.

Mobilitat limitada

A l’altra cara del sector dels Planetes hi trobem la rambla d’Ibèria, un dels principals punts d’entrada a la ciutat. La seva ubicació dificulta l’entrada i sortida dels veïns, amb dues úniques vies per fer-ho: el carrer de Llobet i Gràcia i el de Mart– entrant per la rambla. “A les hores punta la zona se satura i molts cops trobem els accessos quasi bloquejats, a més a més els cotxes circulen més de pressa del que toca”, assevera Fernàndez. Ja que, com afirma, malgrat la càmera instal·lada per vigilar el trànsit- en comptes del radar demanat pel veïnat- els vehicles continuen circulant com si res. “La quadrícula a la intersecció entre la rambla i el Llobet i Gràcia s’hauria de repintar, els cotxes no la respecten i això ens dificulta la mobilitat”, afegeix Garcia.

En aquest sentit, els membres del Moviment Veïnal destaquen les dades de mobilitat d’un estudi recent. En aquest s’expressa com, diàriament, prop d’11 mil cotxes circulen per la rambla d’Ibèria i 6 mil per Can Feu. “Ens mengem la pol·lució de vora 17 mil vehicles diaris i som conscients que és difícil de gestionar, per això el mínim que demanem és plantar més arbres al barri”, rebla Martínez.

Arbres i canonades

El comentari de Martínez va relacionat amb un fet que és plenament visible a la plaça del Sol. Hi falten arbres. Abans n’hi havia 8, però es van acabar talant. “Vam fer recompte i estudi i, per anar bé, arreu del barri ens en caldrien 17 més”, comenta Gallego qui aprofita per afegir “la regidora ens va prometre que els posarien, però aquí no hi són”. Cal destacar que, actualment, la plaça té la condició de propietat privada amb ús públic i l’Ajuntament es troba en tràmits per adquirir-la. Un fet del qual els veïns en són conscients, malgrat creure que serveix com a “petita excusa”. “Ja fa temps que argumenten això i ara també ens parlen de la sequera i ens costa d’entendre perquè després anem veient com a altres barris no tenen cap problema per replantar”, critica Garcia.

Relacionat amb la sequera hi trobem la situació de l’aigua. I és que molts veïns del barri es queixen de les canonades dels seus edificis. Els membres del Moviment expressen que la majoria d’aquestes estan fetes amb fibrociment i uralita i n’exigeixen la renovació. “És un fet molt perillós per la nostra salut i hauria de ser una prioritat, no entenem com ara que la Generalitat dona una ajuda al respecte el nostre Ajuntament no la vulgui acceptar”, afirma Fernàndez, en relació amb les ajudes del Govern per reparar les fuites d’aigua.

“Continuarem fent soroll”

Els membres del Moviment fa anys que reivindiquen les necessitats del barri, però se senten força sols. “Ens agradaria tenir més suports tant dels veïns com del consistori”, asseguren. Pel que fa a les seves demandes, són conscients que n’hi ha de diverses i totes no es podran solucionar alhora. No obstant això, sol·liciten alguna cosa més que promeses: “Venen, t’escolten i marxen, però després no canvia quasi res així que volem més fets i menys paraules”.

Des del Moviment destaquen que, malgrat les queixes, la vida al barri és prou bona i creuen que aplicant uns quants canvis encara podria ser millor. “Tenim desperfectes que, un a un, serien simples detalls, però com no ens els solucionen es van acumulant”, asseveren. És per aquest motiu que reafirmen la seva voluntat de protestar: “Malgrat tot nosaltres continuarem fent soroll, estem segurs que algun dia les coses canviaran”.