“El passeig entre Can Feu i Gràcia ara és un pou de brutícia”

Mantenir el passeig polit fins que no comencin les obres. Veïns dels barris de Can Feu i Gràcia més propers al passeig que ha quedat després del soterrament dels FGC demanen que es reforci la neteja de la zona abans no comencin les obres. “Ens diuen que, fins aleshores, estaria bé que tinguessin més cura d’aquest descampat”, demanen fonts del Moviment Veïnal del Sector dels Planetes.

L’Anna C., veïna de la zona, sosté que el passeig ara és “un pou de brutícia” i l’incivisme campa al seu aire: “És el pipicà del barri”. Un fet que també comparteix el Joan B., un altre veí de la zona. “Hem hagut de cridar l’atenció a alguns individus que no saben què és una paperera”, apunta. Llaunes de cervesa, papers, ampolles de vidre, mocadors i bosses de plàstic. “Demanaríem a l’Ajuntament que tingui l’ull posat, no volem aguantar més anys que això continuï en aquestes condicions”, reclama la Mar.

En aquest sentit, els residents de la zona van plantejar, fa una setmanes, fer una batuda de neteja conjunta per acondicionar tota la zona. “Hem de plantejar-ho per a tirar-ho endavant definitivament”, afirmen des del Moviment Veïnal.

Satisfacció als Planetes

Veïns del sector dels Planetes del barri de Gràcia, però, sostenen que han quedat satisfets després de la darrera reunió amb l’Ajuntament: “Finalment, el projecte contempla mantenir les actuals entrades i sortides viàries”, expressen satisfets els veïns “Ens preocupava molt que no es mantinguessin perquè, aleshores, el barri seria un cul-de-sac”, afegeixen des del Moviment Veïnal del Sector dels Planetes. Era el que els veïns havien demanat des de feia anys.

“A més, es contemplen algunes places més d’aparcament, un altre dels temes que ens preocupava”. Sí que posen el focus en altres temes que, de moment, no s’han contemplat: un projecte per a la rotonda de la plaça Mil·lenari i el futur de l’aparcament dels FGC. “Caldria replantejar què s’hi fa, a aquell espai”, diuen.

També veïns de Can Feu entrevistats asseguren que estan satisfets amb el futur passeig: “Si hi ha verd, un espai pacificat i zones pensades per a persones, sempre serà benvingut”, destaca la Júlia Millet, que és una veïna nouvinguda al barri. També la Laura Flores, resident del carrer del Pintor Borrassà, que creu que apostar pel verd és necessari a les ciutats.