Primera oportunitat del Sabadell de sortir del descens a Las Gaunas davant el SD Logroñés

Després de veure’s a 8 punts de la permanència, el Sabadell, fruit d’una gran ratxa de tres victòries consecutives, té aquest dissabte (18 h) la primera oportunitat de sortir de la zona de descens a Las Gaunas. No depèn exclusivament d’ell mateix: necessita guanyar un rival directe i esperar els resultats de Tarazona i Cornellà. Però només aquesta possibilitat ja és una demostració de la bona trajectòria i una motivació màxima per completar el gener perfecte.

“És clar que volem veure’ns fora al més aviat possible, però el principal objectiu és mantenir el nivell de competitivitat que ha demostrat l’equip en els tres últims partits davant rivals i situacions molt diferents”, ha explicat Óscar Cano abans de sortir cap a Logroño. El tècnic subratlla que “fent les coses bé serà difícil perdre partits”.

Tambéha volgut frenar una mica el clima d’eufòria. “Ni ens podem endolcir massa quan guanyem ni tenir una actitud agra quan el resultat és advers. Tots els equips pateixen alts i baixos durant la temporada. Intentarem que els mals moments siguin curts. Gairebé podríem dir que amb dues estones hem passat d’estar a 10 punts -en cas d’empat contra el Tarazona- a un de la permanència”, ha resumit. També vha recordat que el SD Logroñés “està molt necessitat i això ens obliga a estar en alerta. Té bons jugadors, amb velocitst a la zona ofensiva”.

El tècnic s’emporta l’últim fitxatge, Jordi Calavera, perquè s’adapti de presssa al grup i fins i tot no descarta el seu debut tot i que no competeix des de la seva sortida del Lugo la passada temporada. “Ha entrenat a un bon nivell amb el Castelló aquests mesos i està preparat per jugar”. D’altra banda, ja no hi serà el golejador de l’únic antecedent contra el SD Logroñés, Juanmi Carrión, qui ha arribat a un acord per rescindir el contracte amb el Centre d’Esports.

El Sabadell tornarà a tenir un gran suport a les graderies de Las Gaunas, com va passar a Palamós contra el Cornellà. S’han venut més de 200 entrades a les oficines aquesta setmana i de nou es viurà un gran ambient arlequinat. “Els aficionats són imprescindibles. Necessitem que empenyin. Aquest club ha viscut tota mena de situacions, bones i dolentes, i l’afició sempre ha estat al seu costat. És realista i sap que això no serà fàcil. Toca sumar tots junts i espero que el mes de maig puguem somriure també tots junts amb l’objectiu assolit”.

En caiguda lliure

En caiguda lliure. Això és el que diuen els números del SD Logroñés, que encadena quatre derrotes consecutives sense marcar cap gol (0-9). Els canvis a la banqueta no han fet l’efecte esperat. El mític exjugador de l’Athletic Club, Aitor Larrazábal, és el tercer entrenador del curs després de Jordi Fabregat i Andrés García. A casa han perdut sis partits i en total sumen 13 derrotes, una més que el Sabadell. És l’equip que menys empata del grup, només una igualada.

L’àrbitre serà el basc Aimar Velasco Arbaiza, amb un únic antecedent amb el Sabadell: el 0-2 al Johan Cruyff davant el Barcelona At. la temporada 21/22. Va assenyalar un penal que va transformar Jacobo en el 0-1.