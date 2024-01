Victòria Roca Puig: Tota una vida dedicada a millorar el descans

El descans deu ser un dels intangibles més ben valorats per la major part de la població. I a això es dedica la sabadellenca Victòria Roca Puig (1963), de la segona generació de la Matalasseria Roca de l’avinguda de la Concòrdia, 2. Poques botigues de planta baixa gaudeixen d’una vista panoràmica i d’un aparador com aquest, que és a la cantonada amb l’avinguda de Josep Tarradellas, a la part alta d’un Eix Macià que es pot apreciar des de l’interior de la botiga i també, sí, estirat (provant) alguns dels matalassos exposats. El precursor d’aquesta aventura empresarial va ser el pare de la família, Lluís Roca, que el 1956 va començar a refer matalassos de llana i a fer-ne de nous, juntament amb el seu germà Josep. Era l’època en què un cop l’any els matalassers obrien els matalassos a l’eixida de les cases, o al carrer, batien la llana per aflonjar-la i els tornaven a cosir.

El primer negoci dels Roca el van obrir el pare de la Victòria, Lluís, i la mare, Soledat Puig, al carrer de Felip Pedrell. I no va ser fins que als anys seixanta es va construir l’edifici de l’avinguda de la Concòrdia que s’hi van traslladar. Quan ella encara era petita i anava a l’escola ben a prop, encara recorda com l’entorn de la botiga era terra. “No hi havia res, hi havia un descampat. Recordo quan feien els pisos del davant [en referència als de l’avinguda de Josep Tarradellas, 2], però no recordo quan van fer la gasolinera. Passaves enmig dels cotxes, no hi havia semàfor ni res”, explica. Bons records té de les fogueres de Sant Joan a la part alta de l’avinguda de Josep Tarradellas.

La botiga que tenen actualment els Roca inclou l’espai on la mare havia obert anys enrere una botiga de roba de bebè, cotxets i altres productes per als infants com els llits. A la matalasseria de la Concòrdia -també en tenen a Castellar- hi treballa amb el seu germà Òscar, mentre que el germà Francesc viu a Osca, des d’on continua la tradició familiar de fer matalassos de llana, i és proveïdor de la botiga sabadellenca. Victòria Roca detalla que la llana “fa que no suïs tant, és més transpirable i es descansa molt bé”. A diferència dels d’abans, exclusivament de llana, els actuals en porten a banda i banda, però incorporen un nucli central de làtex, per exemple, que permet que es puguin cuidar com la resta de matalassos i només calgui donar-los la volta una o dues vegades l’any. I un consell per dormir bé? “Intentar relaxar-nos abans d’anar a dormir… i venir aquí!”, somriu.