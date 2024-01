Doble derrota del Club Natació Sabadell de vòlei

Jornada negativa pels dos representants sèniors del Club Natació Sabadell. El masculí de Superlliga2 va caure a la pista del CV Roquetes (3-0), un equip que lluita per evitar el descens. Potser això va fer que sortí més activat que el conjunt nedador, com va reflectir el contundent 25-14 del primer set. Roberto Pozzato va intentar canviar la dinàmica del joc a través dels temps morts i les substitucions, però res va funcionar.

En el segon set, l’equip sabadellenc va voler reaccionar i va començar per davant en el marcador, però a partir del 10-10, els locals van tornar a dominar i amb un parcial de 8-3 van distanciar-se de manera definitiva (25-18). En el tercer set, també va haver-hi igualtat al principi, fins al 13-12. En aquest punt, el joc de l’equip ebrenc va ser superior, especialment en l’atac, on van destacar Alejandro Alzina i la nova incorporació, Enrique Reina, que van ser imparables per la defensa sabadellenca. Un 25-19 va posar la cirereta en la derrota del Club Natació, que en la següent jornada intentarà refer-se davant el Club Vòlei Sóller al pavelló 3 de Les Naus (16.30 h).

Derbi pel Sant Quirze

També va caure el femení de Primera Nacional en el derbi vallesà davant el Sant Quirze (1-3). En el primer set, les jugadores de Xavi Perales van anar a remolc en el marcador, fruit d’algunes imprecisions en el servei i en el joc d’atac (18-25). El segon set, en canvi, va ser molt ajustat amb diferències mínimes en el marcador, arribant les jugadores sabadellenques amb avantatge al 20-19, però en el tram final va tornar a imposar-se el conjunt visitant (22-25).

El partit estava coll amunt. En el tercer set, les jugadores del Club Natació van millorar la seva efectivitat en el servei per agafar avantatge en el marcador, retallant diferències amb un clar 25-17.

En el quart set, però, van tornar les imprecisions en el joc local. Tot i això, el Club va arribar a un 18-19 que permetia mantenir opcions. A partir d’aquí, de la mateixa manera que va passar en el segon set, les jugadores del Sant Quirze van mostrar-se molt més encertades per sentenciar amb un parcial d’1-6 (19-25). Derrota inapel·lable.