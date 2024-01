El PP, sobre les obres de la Gran Via: “Provoquen més col·lapse i contaminació”

El Partit Popular (PP) de Sabadell denuncia en un comunicat que les obres que s’han fet els últims anys a la Gran Via han contribuït a causar “un increment en el col·lapse i la contaminació” en aquesta infraestructura. Els populars insisteixen que cal construir la ronda Nord de Sabadell i Terrassa i que s’enllaci la ronda Oest amb Castellar del Vallès per reduir el trànsit de la Gran Via.

Des del PP consideren que “fins que no es construeixi la ronda Nord i s’enllaci la C-58c (ronda Oest) amb Castellar del Vallès no es poden fer actuacions a la Gran Via”. Accions de pacificació amb les quals estan d’acord, però creuen que s’han d’executar en els pròxims anys, “si finalment estan enllestides la ronda Nord i la connexió amb Castellar”.

Actualment, amb diversos passos soterrats suprimits i nous semàfors per regular el trànsit de vehicles i el pas de vianants en superfície, la Gran Via es troba en una situació “d’alt col·lapse cada dia, sobretot en dies laborables i en hores punta”, segons el Partit Popular. Des de la formació afirmen que “hi ha una opinió molt estesa entre els ciutadans que això no està funcionant”, consideren que el resultat de les obres “està sent un desastre” i que és el contrari del que es buscava: “un increment en el col·lapse i la contaminació”, malgrat no aportar dades concretes.

Reclamen explicacions i solucions

La formació constitucionalista reclama explicacions al tinent d’alcaldessa Lluís Matas (Junts), responsable de les obres de la Gran Via. Volen que expliqui “quines actuacions pensen dur a terme per solucionar aquesta problemàtica” que, asseguren, han de patir els sabadellencs diàriament.