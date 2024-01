Veïns del Centre de Sabadell: “Tenen dret a sortir de nit, però volem dormir”

[Per Marta Ordóñez i David Rigola]

23.59h. Dissabte nit. Un grup de sis joves xerra al carrer de Gràcia. Havent sopat, fan temps abans d’entrar al pròxim local del Centre de Sabadell on donaran la benvinguda al diumenge.

No hi ha crits, només alguna riallada més forta del que tocaria i dos o tres nois que xerren alhora. Suficient per despertar en Pep i el seu fill–nom fictici per preservar l’anonimat del veí–, un home que viu a un dels punts neuràlgics de l’oci sabadellenc. “És una realitat que vivim cada cap de setmana. Si és estiu, cada dia”, lamenta.

Si bé no s’ha trobat amb situacions fora de lloc, el xivarri els desperta. Ell veu la solució molt clara: treure els dos bancs que hi ha al carrer de Gràcia, molt a prop de casa seva, perquè el carrer sigui de pas i no d’estada. Una proposta que l’Ajuntament sosté que valorarà: “S’activarà un seguiment amb Policia Municipal per controlar aquest punt específic i s’estudiarà aquesta ubicació dels bancs, però cal tenir en compte que són necessaris per garantir el descans, especialment de les persones grans”, expliquen des de l’Ajuntament.

Cauen les queixes el 2023

Les ganes de descansar del veïnat s’entrellacen amb les ànsies de festa dels més joves. Al districte 1, d’on forma part el Centre de Sabadell, es van registrar 1.026 queixes per sorolls o molèsties a la via pública o a l’interior d’habitatges. Un 15,6% menys respecte a l’any anterior, quan se’n van notificar 1.216. Segons onts municipals, aquestes queixes es concentren més durant els mesos d’estiu.

Els punts calents del Centre

Però els residents del carrer de Gràcia no són els únics que s’exposen a aquesta realitat. Segons els veïns, els punts calents de les molèsties per xivarri i soroll al Centre es concentren al passeig de la plaça Major i les seves ramificacions –carrer de l’Església, de Gràcia, carrer de la Borriana, entre d’altres– i als entorns del Mercat. “Fa vint anys que ho patim, hem de prendre pastilles per dormir i posar-nos taps, sobretot a l’estiu”, afirma en Santi Prats, veí afectat.

Una realitat que el Diari ha pogut constatar in situ. A la 1.03 h, uns joves agafen una tanca de plàstic ubicada a via Massagué, entre broma i broma. Un jove esporàdic crida mentre circula en patinet. A la 1.08 h, alguns joves continuen asseguts al carrer de Gràcia. “Alguns bars s’han posat més estrictes… quan hi ha molt soroll, desvien a la gent perquè no es molesti els veïns”, exposen uns clients d’un bar de copes cèntric.

La policia secreta i una patrulla de Mossos d’Esquadra es deixen veure per la zona. Intervenen davant d’un presumpte assetjador que havia estat expulsat d’un local. “A les quatre o cinc de la matinada hi ha més enrenou que ara”, admeten els joves, abans d’entrar a algun local d’oci nocturn. “Especialment a l’estiu”, puntualitzen.

Tot i que els joves entrevistats procuren no fer soroll, reconeixen que, a vegades, el to de veu és més elevat del que hauria de ser. Els joves volen més oferta per sortir de fesa. Els veïns, més silenci. El més calent és a l’aigüera. L’Ajuntament haurà de fer encaixar dues peces diferents d’un mateix puzle. “Nosaltres volem dormir, i ells també tenen dret a sortir”, conclou en Pep.