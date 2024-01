Els Mossos han detingut dos homes, de 45 i 55 anys, acusats de robar cable de coure a la línia R4, entre Manresa i Terrassa. Els fets van tenir lloc el 17 de gener, cap a les cinc de la tarda, quan els vigilants d’Adif van alertar la policia que hi havia dos homes sostraient cable de coure de la via, concretament a l’alçada de Castellgalí, al Bages.

Quan els Mossos van arribar, després dels vigilants, només van poder detenir un dels lladres. L’altre va poder fugir, però la policia el va detenir uns dies més tard. Segons Adif, en total, els lladres van sostreure tres mànegues de cable, de 70 metres cadascun, que va afectar 52 combois de viatgers. Per culpa d’aquesta incidència, es va haver de tallar la circulació de trens durant una estona.

Més robatoris a la línia de Rodalies

Els robatoris de material ferroviari a les vies d’Adif s’han disparat en els darrers mesos. Entre setembre i novembre del 2023, per exemple, se’n van registrar 46 a tota la xarxa, la majoria relacionats amb sostraccions de cable de coure. Una delinqüència i vandalisme que han impactat en els usuaris sabadellencs i vallesans, amb afectacions en els horaris i el servei de la infraestructura de Rodalies.

De fet, on més s’ha accentuat aquesta circumstància és a l’entorn de Barcelona, on es van multiplicar per sis en relació amb el mateix període de 2022. Al voltant de tres de cada quatre robatoris de cable són a l’R4, que connecta Sabadell amb altres punts de la comarca i Catalunya.