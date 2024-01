Saps on és… el monument a Anselm Clavé?

El fundador del moviment coral i impulsor del moviment associatiu a Catalunya, Anselm Clavé, té una plaça dedicada a la seva persona al barri de Gràcia. I, allà, a la plaça d’Anselm Clavé, és on hi ha el monument que li va dedicar la ciutat per homenatjar-lo.

La peça la va projectar l’arquitecte Josep Vila Juanicó i la va esculpir l’escultor Camil Fàbregas, entre els anys 1947 i 1949. Tal com explica el catàleg de protecció del patrimoni local, en tractar-se d’una peça protegida per l’Ajuntament de Sabadell, el monument està format per una base de pedra, sobre la qual hi ha una estela amb un alt relleu que representa un grup coral mixt (un orfeó català); un grup masculí amb indumentària popular catalana i una dona amb indumentària de la classe obrera de l’època amb un infant als braços que juga amb unes fulles de roure.

Sobre l’estela, culminant la composició, hi ha l’escultura exempta d’una figura femenina asseguda amb fulles de llorer entre les mans, que amb la seva mirada ens condueix al relleu d’Anselm Clavé, situat sobre el vèrtex central de l’estela.