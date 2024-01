Emma Garcia, fora del Mundial de Doha per lesió

Finalment, la sabadellenca Emma Garcia no serà present a la cita mundialista a Doha d’aquest febrer. Així ho ha anunciat ella mateixa a través de les seves xarxes socials. La nedadora artística no s’ha recuperat a temps dels problemes que arrossegava a l’esquena des de l’octubre i no podrà competir per la seva tercera medalla en un campionat del món.

La sabadellenca arribava com una de les grans candidates a medalla, després de la plata aconseguida a Fukuoka el 2023 amb la seva parella Dennis González al duet mixt tècnic. Emma Garcia, que ja es trobava a Qatar amb l’expedició de natació artística espanyola, no podrà estar en el seu quart Mundial. “M’ha faltat temps per arribar al 100%, però qui em coneix sap que no em rendeixo ni em rendiré”, ha afirmat Garcia a les seves xarxes.