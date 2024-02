La Bussi es va convertir fa una mica més d’un any en tot un fenomen de masses. La presentació de la mascota de Transports Urbans de Sabadell (TUS) no va deixar ningú indiferent, provocant una allau de reaccions a la xarxa. La seva popularitat semblava no tenir límits i, fins i tot, va fer el salt a un late Show dels Estats Units, on va aparèixer per a sorpresa de tots.

Després d’uns mesos lluny del focus, la Bussi ha tornat a la primera plana mediàtica. Va ser fa uns dies a Generación TOP, un dels concursos televisius que es poden veure a La Sexta. La seva aparició va despertar els somriures entre la presentadora del programa i els participants: Amaia Valdemoro, Valeria Vegas i Iñaki Urrutia. “No estem molt acostumats a aquestes coses. Sembla més una pel·lícula de terror que la mascota d’una línia d’autobusos”, van expressar amb to irònic.

Els concursants havien de saber de quin lloc era originària la nostra mascota entre quatre opcions: Albacete, Alsa, Sabadell o Castelló. La resposta demostra que, malgrat que la Bussi va ser tot un fenomen viral, encara no havia arribat a tothom.