El fenomen Bussi encara cueja i arriba als Estats Units

La nova mascota de Transports Urbans de Sabadell (TUS), la Bussi, es va convertir en una figura viral poques hores després de presentar-se davant dels ciutadans. Les xarxes socials van bullir comentant el ball de la protagonista de la campanya per impulsar la mobilitat sostenible en autobús entre els infants de la ciutat.

El fenomen Bussi encara cueja i la mascota continua present, convertida en una figura divertida arreu. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va celebrar que la peculiar figura de TUS hagi conquerit les pantalles dels Estats Units.

“La Bussi travessa fronteres i porta Sabadell a un dels principals Late Show d’EE.UU.”, va expressar orgullosa Farrés a través de Twitter. “Malgrat la polèmica, sembla que serà de les millors campanyes de promoció que la ciutat ha tingut en anys”, defensa.

🚍 La #Bussi travessa fronteres i porta #Sabadell a un dels principals Late Show d’EEUU 📺 🙌 Malgrat la polèmica, sembla que serà de les millors campanyes de promoció que la ciutat ha tingut en anys 🤩👏 Thank you @JKCorden & @latelateshow We love her so much🥰#LateLateShow pic.twitter.com/TBiCIUMlas — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) October 6, 2022

La mascota va aparèixer al popular The Late Late Show with James Corden, un programa de televisió nord-americà de conversa nocturna, presentat pel presentador de televisió britànic James Corden a CBS.

La Bussi ha estat dissenyada en el marc del 40è aniversari de TUS i de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat. Hi ha usuaris que, en to divertit, n’han destacat l’estil i el “carisma”, especialment el seu “flow”. “We love Bussi”, hi ha qui ha piulat. “Doncs a mi em sembla adorable. En vull un peluix o un clauer”.