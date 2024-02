Finalment, la sabadellenca Emma Garcia no serà present a la cita mundialista a Doha d’aquest febrer tal com va anunciar ella mateixa a les seves xarxes el passat dimecres. La nedadora artística no s’ha recuperat a temps dels problemes que arrossegava a l’esquena des de l’octubre i no podrà competir per la seva tercera medalla en un campionat del món.

“És dur perquè el Mundial és l’objectiu important de la temporada i quan em vaig lesionar era conscient que era complicat arribar. Ho he intentat, he lluitat i he patit en aquest mes i mig, però al no poder arribar al 100% toca no competir. M’ho prenc com un aprenentatge més”, explica Emma Garcia al D.S. La sabadellenca, que ja es trobava a Doha amb l’expedició de natació artística espanyola, no podrà estar en el seu quart Mundial malgrat que va tenir l’esperança fins al final de poder arribar.

La sabadellenca va viatjar a Doha amb la incertesa

“La situació era complicada i ho sabíem des de l’inici. Em van deixar viatjar, però amb la incertesa de no saber com estaria. Fins al final tenia l’esperança de poder estar. Entre la meva lesió i alguns problemes del Dennis (la seva parella al duet mixt tècnic), no hem pogut fer moltes hores d’entrenament i s’ha ajuntat tot per a no poder arribar a la meva millor versió”, afirma.

Ara, Garcia ja mira cap al futur en una temporada que ha començat abans de l’habitual. Sense la seva disciplina als Jocs Olímpic, el primer és acabar de fer net i preparar-se per a un any on també tindrà les ‘World Series’ i l’Europeu. “En una temporada normal, hauria arribat al Mundial sense problemes. Aquest any, en ser tan d’hora, m’han faltat dues o tres setmanes perquè el cos s’acabi d’adaptar a l’exigència d’una competició així. El plantejament és acabar d’arribar al meu 100% i estar llesta per a les ‘World Series’ i l’Europeu. El problema ha estat més de tempos, però queda molta temporada per davant”, reflexiona Emma Garcia.