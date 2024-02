La nedadora artística del CN Sabadell, Txell Ferré, aconsegueix bitllet olímpic

La selecció espanyola de natació artística va acabar la final de rutina acrobàtica del Mundial de Doha en cinquena posició. Amb Txell Ferré entre les integrants, l’equip estatal va aconseguir, d’aquesta manera, plaça per als Jocs Olímpics de París del proper mes d’agost. La nedadora artística del CN Sabadell debutava a una cita mundialista als seus 17 anys i, juntament amb les seves companyes, va assolir l’objectiu amb què arribava l’expedició a Qatar.

Amb 219.93 punts, l’equip espanyol va acabar a una distància considerable de la zona de podi. L’or va ser per a la Xina (244.17). Ucraïna (243.31) va aconseguir la plata i els Estats Units (242.23) van pujar a l’esglaó més baix del calaix. Sense medalla es va quedar el Canadà (222.13), quart, just per sobre de les espanyoles que no van poder millorar la seva actuació de la fase preliminar.

Debut plàcid al waterpolo

Per a les seleccions espanyoles de waterpolo l’estrena al Mundial va ser plàcida. L’equip femení es va imposar amb solvència a la Xina (18-5). Les jugadores de Miki Oca van començar a encarar el partit al segon quart (5-2) i van certificar el còmode triomf al tercer (4-1) i quart període (6-0). Amb cinc waterpolistes de l’Astralpool, Bea Ortiz (2), Maica Garcia i Judith Forca van contribuir amb quatre gols a la victòria espanyola.

També el combinat masculí va viure un debut còmode. L’equip de David Martín va superar amb contundència el tràmit contra Sud-àfrica (21-5). Els espanyols van encarar l’enfrontament des de l’inici amb un contundent 13 a 1 al descans. Blai Mallarach va anotar dos gols i Fran Valera un.