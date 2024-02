Nous treballs al parc fluvial del riu Ripoll

Treballs a l’entorn natural de la ciutat. Aquest dilluns van començar els treballs de manteniment i conservació de les lleres no urbanes de la conca fluvial del riu Ripoll, amb l’objectiu de millorar el flux de l’aigua, minimitzar el risc de possibles riuades i millorar l’estat ecològic. Les actuacions, que es realitzaran en un tram de 150 metres a l’alçada del Molí d’en Mornau i el Molí d’en Galí, les portarà a terme l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i suposaran una inversió de poc més de 40.000 euros. Tenen una durada prevista d’un mes.

Entre els treballs que s’hi duran a terme, estan el desbrossament general sobre arbres de petit diàmetre i arbustos que entorpeixin el pas de l’aigua, formats principalment per espècies al·lòctones, exòtiques o invasores. Així mateix, es procedirà a l’eliminació de la canya americana, una espècie invasora, i es realitzaran tasques de revegetació amb espècies herbàcies de creixement ràpid per tal d’estabilitzar els talussos. També es plantaran nous arbres i arbustos de ribera autòctons propis d’aquest ambient fluvial.

Aquestes accions tindran continuïtat amb dos projectes més per a l’erradicació d’espècies invasores a les lleres del riu, impulsats per l’Ajuntament i que formen part del programa de subvencions de l’ACA. Aquests projectes actuaran sobre dos trams del parc fluvial, un situat a Sant Oleguer i un altre a Can Puiggener, a l’alçada del Molí de l’Amat. Entre els dos projectes s’actuarà en més de 6.500 metres quadrats de superfície amb una inversió total de 161.430 euros.