Aigües Sabadell estrena una app per a estalviar aigua a casa

Aigües Sabadell ha estrenat una nova app, ‘Aigua Amb Tu’, que permet controlar d’una manera més àgil i fàcil el consum d’aigua a cada habitatge, i impulsar hàbits més sostenibles per a una gestió més eficient de l’aigua durant períodes de sequera. Un cop donat d’alta, l’usuari té accés a estadístiques de consum, amb comparatives amb el mateix període de l’any anterior i gràfiques de l’evolució del consum en els quatre trimestres de l’any. Les dades es poden consultar tant en metres cúbics per trimestre com en litres diaris.

Es tracta d’una informació clau per poder controlar millor el consum d’aigua a casa i intentar rebaixar-lo, especialment en l’actual emergència per sequera. La dotació màxima que ha establert l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a tots els municipis en emergència, com Sabadell, és 200 litres per habitant i dia. En el cas del consum domèstic, l’ACA fa la recomanació de no superar els 90 litres per habitant i dia.

En l’actualitat, la dotació de Sabadell es troba en 156 litres per habitant i dia, per sota del llindar màxim establert per l’ACA. En quant al consum domèstic, aquest es troba a l’entorn dels 92 litres.