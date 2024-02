Els alcaldes vallesans exigeixen ajustar les restriccions per sequera als municipis

Els alcaldes del Vallès Occidental s’han reunit aquest dimecres per abordar la situació de sequera un cop entrat en escenari d’emergència. Els representants polítics municipals han aprovat una declaració conjunta amb un posicionament de consens a la comarca després que el Govern català anunciés la setmana passada l’entrada en vigor de les noves restriccions.

Així, el Consell d’Alcaldies ha proposat, en primer lloc, demanar a la Generalitat de Catalunya que s’afrontin “de manera urgent” les inversions necessàries per garantir el subministrament d’aigua a tot el país, augmentant de forma exponencial l’obtenció d’aigua per mitjà de dessaladores i la regeneració. Alhora, han sol·licitat que continuï l’ampliació de noves línies de subvencions als ens locals per executar obres per augmentar la capacitat d’ús de xarxes d’aigua regenerada, l’optimització de la xarxa municipal de subministrament, i el control i reparació de les canonades garantint una gestió ràpida i àgil.

A banda, la trobada també ha servit per fer una crida a la unitat a la resta d’institucions competents amb implicacions per donar solució amb la màxima diligència a la problemàtica de la sequera. En aquest sentit, han instat l’Executiu català a un diàleg imminent i una actuació coordinada amb els ens locals per a poder definir les restriccions i previsions d’actuació de les fases 2 i 3, quan es començaran a aplicar les mesures més severes.

En la línia de la postura exposada per l’Ajuntament sabadellenc, el Consell exigeix que es tingui en compte les peculiaritats dels diferents territoris i de la seva realitat socioeconòmica a l’hora de plantejar restriccions i limitacions que puguin afectar a explotacions agrícoles i ramaderes, així com també espais industrials.

Campanya de conscienciació

En paral·lel, s’ha acordat iniciar una campanya de sensibilització a la ciutadania per seguir fomentant l’estalvi d’aigua, de forma coordinada entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els municipis de la comarca.

El Consell Comarcal traslladarà la declaració a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Presidència del Govern de la Generalitat i el Ministeri de Transició ecològica per expressar les seves inquietuds al voltant d’una problemàtica que s’agreuja cada dia.