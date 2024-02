Barcelona fitxa ‘La Blancaneus’ de Joventut de la Faràndula

El grup de teatre infantil i familiar sabadellenc Joventut de la Faràndula torna a la cartellera de Barcelona. La formació presentarà La Blancaneus i els 7 nans al Teatre al Teatre Poliorama en tres ocasions: els diumenges 11, 18 i 25 de febrer al matí (12h). És la tercera vegada que la proposta es pot veure a la cartellera del Poliorama. De moment, més de 18.000 espectadors ja l’han vista en les diferents reposicions que s’han fet des de la seva estrena absoluta al Teatre La Faràndula de Sabadell l’any 2011.

Amb text d’Albert González, que dirigeix l’espectacle, i música de Keko Pujol, La Blancaneus i els 7 nans és una comèdia musical que proposa una mirada alternativa al conte clàssic. Parteix de la narració original dels Germans Grimm però n’actualitza els rols i, molt especialment, el de la protagonista, que ara és una dona empoderada lluny dels estereotips establerts.

El muntatge el coprotagonitzen per Maria del Valle i Cristina Fabero, alternant-se en el paper principal; i Marcel Castillejo com a Príncep, Joan Monistrol com a Soldat i Jèssica Martín com a Reina. El gran reclam de la producció són, però, els set nans, uns personatges simpàtics, exclusius i allunyats del que es podria esperar que interpreten Pol Berch, Oriol Berch, Bernat Torruella, Ferran Vidal, Llorenç Costa, Pol Moix i Arnau Solsona. La producció compta amb coreografies de Montse Argemí.