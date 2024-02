Jordi Casas, nou president de la Fundació per la Indústria

La Fundació per la Indústria ha nomenat Jordi Casas i Bedós com a nou president de l’entitat, agafant així el relleu a la presidència d’Antoni Monés. Aquest canvi, apunten des de la institució, es produeix amb l’objectiu de “donar un nou impuls als interessos de la indústria en general, i de la indústria tèxtil en particular, a partir de l’ampliació de l’activitat de l’entitat”.

Casas ha estat elegit per unanimitat del patronat i compta amb una trajectòria àmplia com a assessor jurídic del Gremi de Fabricants durant més de 15 anys. A més, ha representat el gremi tèxtil i industrial en organitzacions com la CEOE i Foment del Treball Nacional. Casas també ha estat diputat al Congrés i al Parlament de Catalunya, i senador durant diverses legislatures, així com delegat del Govern de la Generalitat a Madrid. “El nou patronat de la Fundació per la Indústria té per missió posar en valor del sector industrial català com a principal motor de creació d’ocupació estable i de qualitat, esdevenint un factor d’estabilitat en l’economia productiva. La prioritat és dotar el teixit empresarial del país de les eines necessàries per a contribuir a que sigui sòlid, sostenible i competitiu”, apunta Jordi Casas, president de la Fundació per la indústria, que té un patrimoni de 30 milions d’euros.

L’obra de govern del nou patronat presidit per Casas tindrà sis punts principals: La defensa i promoció dels interessos de la Indústria i de la indústria tèxtil; Posar en relleu el paper clau de la indústria pel desenvolupament econòmic; Promoure el paper social de l’empresa; Consolidar l’activitat amb l’impuls de la digitalització, la innovació i la sostenibilitat; Ampliar l’impacte de l’activitat de la Fundació a tot el territori català i espanyol, i Donar continuïtat el perfil acadèmic de l’associació a través de la publicació d’estudis econòmics que fomentin el coneixement de la cultura industrial del país, i de l’ampliació del programa d’esdeveniments i jornades de la Fundació.

Canvis al patronat

Amb el relleu a la presidència d’Antoni Monés, el patronat passa de 12 a 14 membres, on s’incorporen Jordi Alberich, actual president de M&A Fusiones y Adquisiciones, i Miquel Nadal, director general del Cercle d’Economia. A més, deixen el patronat Xavi Bombardó, fill de Josep Bombardó, qui va ser l’impulsor de la Fundació per la Indústria, Joan Casanovas i Santi Codina.