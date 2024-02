Com serà el futur museu d’història, tèxtil i disseny?

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, tenia “examen” a la Fundació Bosch i Cardellach. En to de broma, un urbanista l’hi ha comentat abans de començar la ponència, aquest dimecres al vespre, sobre el futur museu d’història, tèxtil i disseny, que vol ubicar a l’actual Museu del Gas, un edifici pel qual l’Ajuntament pagarà 3,2 milions d’euros. Davant d’un públic format sobretot per representants d’entitats, ha respost a dues preguntes: Com està pensat? Per què en aquest edifici?

Encara sense nom, el museu tindrà una gestió mixta, “segurament un patronat”, amb presència, com a mínim, del Gremi de Fabricants, la Fundació Antoni de Montpalau –que atresora la col·lecció de moda més important de l’Estat, amb 17.000 vestits–, l’ESDi, la Fundació Bosch i Cardellach i l’Ajuntament, evidentment. A l’hora d’abordar el projecte, es comptarà amb la Generalitat.

Hi haurà exposicions permanents, temporals i espais per a conferències, segons imagina Farrés i el seu equip. Finalment, es preveuen aproximadament 2.700 metres quadrats –el dia de l’anunci del projecte, l’alcaldessa anunciava 3.249 metres quadrats–. Però així i tot, en faltarien, ha dit: “Necessitaríem tres museus més per tot el que s’hi voldria posar”. El museu mirarà envers el passat industrial i tèxtil, cap als moviments contemporanis i cap al futur, amb la moda i confecció que aportarà l’ESDi. A més, el Vapor Pissit complementarà el futur museu.

“Ha de ser atractiu, interactiu, vinculat a la ciutat i ha d’estar ben connectat més enllà de Sabadell”, ha afegit Farrés. I ha dirigit una picadeta d’ull al tinent d’alcaldessa de Junts per Sabadell, Lluís Matas: “I ha d’atraure turisme”. El públic està previst que sigui variat: especialitzat, general, escolar i persones amb diversitat funcional.

El Museu del Gas és un dels quatre edificis de Sabadell que “preocupaven” Farrés per la falta d’aprofitament del seu “valor patrimonial i estratègic”, juntament amb Correus, la Caserna de la Guàrdia Civil i el Castell de Can Feu.

I per què aquest edifici?

L’alcaldessa ha fet números davant de l’audiència per demostrar que és molt més car construir des de zero un equipament –el pavelló dels Merinals, per exemple, ronda els 8 milions– que comprar un edifici com el Museu del Gas, pels 3,2 milions d’euros que costarà quan el ple autoritzi la compra a Naturgy. La remodelació costarà “mig milió d’euros més”, ha dit.

“Parlar de cultura és parlar de diners, també”, ha comentat, per després afegir: “Feia 15 anys que no es feia una inversió tan potent en cultura a Sabadell”.

Entre els arguments, hi ha sumat que “és un lloc emblemàtic” amb “un gran potencial” i que ja està “pensat com un museu”, a diferència del Vapor Pissit, que també s’havia plantejat com a opció. Un altreha estat evitar “la degradació de l’entorn”.