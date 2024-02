Afectacions al trànsit durant la rua de Carnestoltes a Sabadell

Sabadell espera aquest cap de setmana la seva cita amb el rei Carnestoltes amb desenes d’activitats per deixar anar la imaginació. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la nostra ciutat celebrarà el Carnaval el dissabte 10 i el diumenge 11 de febrer amb festes als carrers de diferents barris, centres educatius i mercats municipals. Les activitats de dissabte podrien quedar interrompudes per possibles pluges, especialment durant el matí. Segons les previsions per diumenge, quan es reserva la rua de Disbauxa, s’espera un dia assolellat.

La Rua de diumenge comportarà diferents afectacions al trànsit. La comparsa s’iniciarà al carrer Francesc Layret a les 17 hores, transcorrerà per l’Eix Central per Carretera de Prats, Onze de Setembre, Via Massagué, Passeig Manresa, Passeig de la Plaça Major, Rambla i finalitzarà, sobre les 19.30 h, al seu final, a l’inici de l’avinguda de Barberà amb Gran Via. Així, a les 14.30 h es tallarà el trànsit de l’avinguda Francesc Macià, ambdós sentits, entre la plaça de la Concòrdia i l’avinguda dels Paraires. També el carrer Francesc Layret. Els autobusos també hauran de modificar el seu recorregut.

Entre les 16.30 h i les 17 h es tallarà el trànsit de tot el recorregut fins la finalització de la rua.