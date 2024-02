Un esclat de colors, originalitat i ball al ritme dels timbals. Sabadell espera la seva cita amb el rei Carnestoltes amb desenes d’activitats per deixar anar la imaginació. Sabadell viurà el Carnestoltes el dissabte 10 i el diumenge 11 de febrer amb activiats als carrers de diferents barris, centres educatius i mercats municipals. La rua de Carnestoltes d’enguany la conformaran 26 comparses i a prop de 1.800 participants. “És una de les activitats més multitudinàries, quadripliquem els participants en relació a la cavalcada de reis”, ha assegurat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.

“Veiem molta implicació, “, apunta Judit Peidro, portaveu de Disbauxa, grup que fa 24 anys que organitza el carnaval a Sabadell. Com a novetat, el programa ha recuperat el ball de Carnaval, dissabte a les 22 h. De fet, Sabadell atreu també talent més enllà de les fronteres del municipi: vindran colles de Polinyà, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Montcada i Reixac i Badalona. Els premis repartiran un total de 4.000 euros, sis pernils i tres xoriços. “Hi haurà deu premis: tres premis de carrsosa i comparsa, dos premis per comparsa i cinc premis de 200 euros”, exposa Peidro.

Alguns barris també han organitzat la seva pròpia festa. A Ca n’Oriac, amb la ja tradicional rua de dissabte 10. Es tracta segona gran festa al barri, per darrere de la festa major de Ca n’Oriac. “Enguany, hi participaran onze grups i unes 700 persones”, avancen des de l’organització. Una passada que, com és habitual, serà també gratuïta i recorrerà els carrers de Ca n’Oriac, prenent com a punt d’inici al carrer d’Arousa (17 h) fins a arribar a la ronda de Collsalarca. També la Creu Alta, la Plana del Pintor, el Poblenou, Can Deu i Torre-romeu organitzen la seva festa. “Val la pena gaudir de les festes que organitzen els veïns, són de molta qualitat”, exposa de la Rosa.

L’agenda d’activitats

Dissabte 10 de febrer – Plaça de Doctor Robert

17 h. Tallers infantils. Pintacares, màscares i taller de castells infantils.

18 h. 12è concurs infantil i familiar de disfresses. Inscripcions de 17h a 18h a la plaça.

20 h. Tast i repartiment de la Catxaruta, l’escudella del Vallès típica del carnaval.

20.15 h. Música. Sopar popular amb Catxaruta i a un bar amb enrepans i begudes.

22 h. Ball de nit amb acutació musical de Los Mucca. Pregó del Rei Carnestoltes acompanyat de Diables de Sabadell.

Diumenge 11 de febrer – Plaça de Doctor Robert i Racó del Campanar

13 h. Vermut musical de carnaval amb música ambient.

17 h. Inici de la Rua de Carnestoltes de la Disbauxa 2024. Carretera de Prats, Avinguda 11 de Setembre, via Massagué, Passeig de Manresa i Rambla fins a Gran Via.

19 h. Actuació grup musical STAR3

21 h Entrega de premis

21.30 h Arribada dels Àngels, Vella Quaresma, Crema del rei Carnestoltes, Diables i Tabalers.

Hi haurà servei de bar durant tot el cap de setmana a la plaça doctor Robert, creperia i mojitos.

23 centres educatius surten al carrer

També 23 centres educatius de Sabadell de primària i infantil faran una passada pels carrers de Sabadell per mostrar la seva originalitat en forma de disfressa. Les activitats tindran lloc entre dijous 8 i divendres 9 de febrer i comptaran amb uns 9.000 participants.

Festa al Mercat Central

El Mercat Central ha organitzat un concurs de disfresses per a infants de 3 a 13 anys., amb premis a la millor disfressa, maquillatge i complements. Cal apuntar-se a la parada d’informació de 10 a 11 del matí. També celebrarà sortejos de vals de compra entre el 8 i el 14 de febrer entre la clientela.

El Mercat també ha organitzat un concurs de disfresses per a tots els públics dissabte 10, amb tres premis. Les inscripcions també es poden fer de 11 h a 12 h.