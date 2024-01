Ca n’Oriac prepara un ‘Febrer Cultural’ amb propostes per a tots els públics

Ca n’Oriac organitza desenes d’activitats culturals cada mes de febrer. A partir del 10 de febrer, el barri esclatarà en una mostra de cultura, art i activitats per a tots els públics, coincidint amb l’inici de la rua de Carnestoltes. Teatre, música en directe, dansa, literatura, xerrades, exposicions i oci seran algunes de les propostes que els veïns portaran a la plaça del Pi, escenari principal del Febrer Cultural.

“Són un conjunt de propostes gratuïtes per a teixir llaços entre els veïns, gaudir plegats de la cultura i l’oci i atraure més veïns d’altres punts de Sabadell a Ca n’Oriac”, exposa Palmira Gabernet, secretària de l’associació de veïns del barri. Convergiran propostes amateur i professionals al llarg del mes de febrer, amb l’acte central programat pel 17 de febrer. Unes activitats, això sí, que seran totalment gratuïtes. “Volem que tothom gaudeixi de la cultura, i posar-la en valor”, apunta Gabernet.

La segona gran festa al barri –per darrere de la festa major de Ca n’Oriac– s’iniciarà, com és habitual, amb la rua de Carnestoltes que s’organitza al Nord. “Enguany, hi participaran onze grups i unes 700 persones”, avancen des de l’organització. Una passada que, com és habitual, serà també gratuïta i recorrerà els carrers de Ca n’Oriac, prenent com a punt d’inici al carrer d’Arousa (17 h) fins a arribar a la ronda de Collsalarca.

Un dels plats forts del Febrer Cultural és la mostra teatral amateur, amb dues obres representades pels veïns del barri que representaran Y sonó la alarma i Cuerpo a la carta, del grup de teatre del centre cívic. “L’any passat vam omplir la sala. Enguany, tenim les mateixes expectatives”, apunta Gabernet. Però també s’impulsa un punt d’intercanvi de llibres, actuacions de sardanes, una exposició del moviment obrer a Sabadell (1980-1999), xocolatada popular, un cinefòrum amb El maestro del agua, i actuacions de dues acadèmies de ball referents al barri, Harmony i l’estudi de dansa Mar Luque. m