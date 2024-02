Gisela Pou guanya el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura

La castellarenca Gisela Pou s’ha endut el XIII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura per l’obra Retorn a Douglas Row. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 i té una dotació econòmica de 8.500 euros.

El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura.

Prèviament, un consell lector –format per les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, professors i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions– ha estat l’encarregat de seleccionar tres obres finalistes dels 29 originals presentats, que s’han lliurat al jurat juvenil per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

L’edició de l’obra serà 2024, amb el segell de Columna Edicions i es publicarà el 22 de maig del 2024. El lliurament del Premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el mes de maig d’enguany.

L’obra

Retorn a Douglas Row ens presenta l’Alícia, una noia de quinze anys, que va perdre els pares i el germà en un accident aeri quan en tenia onze. Per fi se sent preparada per fer el retorn a la casa de la mare, a Douglas Row, a Inverness, i enfrontar-se al passat. La casa és davant d’una església que s’ha reconvertit en llibreria de segona mà: la Leakey’s. El dia de l’arribada coincideix amb el solstici d’hivern. A la nit hi ha lluna plena i una forta tempesta. Un llamp cau damunt la llibreria i succeeix un fet inexplicable.

La història se situa en la dualitat del racional i la fantasia, la frontissa entre l’ahir i l’avui, el punt de trobada entre l’Alícia i la seva mare, gràcies a un personatge universal: El Quixot.

L’autora

Gisela Pou (Castellar del Vallès, 1959) és llicenciada en ciències biològiques, màster en guió televisiu i cinematogràfic i directora del Laboratori de creació de guió televisiu de la Fundació SGAE. Ha estat guionista de televisió durant vint-i-vuit anys. Ha participat, entre altres, en els guions de les sèries Isabel, Sin identidad, El súper i en gairebé totes les telenovel·les de TV3, des de Poblenou fins a Com si fos ahir, i està especialment orgullosa de l’aclamada sèrie Temps de silenci. Actualment, es dedica a la literatura de forma exclusiva i és autora de les novel·les Soroll de fons, Sense la mare, El silenci de les vinyes, La veu invisible i Tot, menys la pluja. També ha escrit diverses novel·les infantils i juvenils, entre les quals destaquen La noia de la mitjanit (Premi Crítica Serra d’Or i finalista del Premio Hache) i Palmira i l’efecte crisàlide (Premi Atrapallibres)