La tornada a casa de la ‘tractorada’ complica novament el trànsit

Part dels pagesos que no van marxar dimecres de Barcelona han començat a primera hora d’aquest dijous una marxa lenta de tornada a casa. Aquesta part del col·lectiu ha fet nit en diferents punts de la capital catalana. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat precaució per les afectacions que es puguin registrar a l’AP-7, l’A-2, la C-58 i la C-16 i la C-17 per aquestes marxes lentes de tornada.

A banda, un grup de pagesos que ha passat la nit a Barcelona s’ha dirigit cap al Parlament. La seva intenció es reunir-se amb la presidenta de la cambra, Anna Erra, que té previst atendre’ls. Les diferents marxes provoquen importants afectacions de trànsit a l’entrada de Barcelona per la B-23 a primera hora, tot i que s’espera que l’evolució del trajecte de tornada vagi alentint la marxa en altres punts.

Dimecres, la ‘tractorada’ va recórrer diferents punts, amb columnes que es van trobar a l’avinguda Meridiana. Una de les marxes va passar per Sabadell i la resta de municipis que connecten amb la C-58, provinents de la C-16. Durant la jornada d’aquest dijous, no es preveu que les incidències en el trànsit siguin tan importants.