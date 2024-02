FOTOS | Espectaculars imatges del pas de la ‘tractorada’ per Sabadell

Milers de pagesos amb més de 2.000 de tractors, segons les xifres d’Unió de Pagesos, han arribat a primera hora de la tarda a Barcelona per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial d’altres països. Les marxes lentes que aquest matí han sortit de diversos punts d’arreu de Catalunya han començat a arribar a la capital catalana cap a les dues del migdia per l’avinguda Meridiana i la Diagonal.

Una de les marxes ha recorregut la C-58, travessant Sabadell pels volts del migdia. La ‘tractorada’ havia avançat des de primera hora per la C-16, des de Sallent, arribant fins al Vallès Occidental, on ha passat per diferents municipis com Badia o Sant Quirze per l’autopista. El grup ha enfilat posteriorment cap a la Meridiana, punt de trobada de les diferents expedicions que des de primera hora han col·lapsat la xarxa viària catalana.

La més àmplia ha estat la marxa de Ponent, amb un miler de participants, segons Asaja. Els pagesos tenen previst aparcar centenars de tractors a la Diagonal i la Gran Via i anar a peu cap a la representació de la Comissió Europea, la delegació del govern espanyol i el Palau de la Generalitat.

Davant les probables complicacions a la xarxa viària, tant Protecció Civil com el Servei Català de Trànsit han recomanat durant la jornada evitar l’ús del vehicle privat. Arran de les mobilitzacions, el Govern catala ha activat en alerta el pla Procicat.