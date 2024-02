Nova jornada de caos a la xarxa viària catalana. Aquest dimecres, les afectacions per les mobilitzacions de la pagesia catalana afectaran les carreteres vallesanes després que tractors d’arreu de Catalunya hagin decidit iniciar una marxa lenta cap a Barcelona, on es preveu que els primers arribin cap al migdia.

Els agricultors que tallaven l’A-2 a Ponent van decidir en assemblea sortir a les set del matí cap a la capital després de fer nit a la carretera, en una decisió similar a la que van prendre els pagesos mobilitzats a la Catalunya Central, a Girona, a Tarragona i a l’Ebre. Els de la zona del Berguedà, el Bages i el Solsonès, que tallaven la C-16, s’uniran amb els del Vallès a la C-55 i la C-58. A Girona, Tarragona i l’Ebre també han fet nit a la carretera per engegar els tractors cap a Barcelona a les set del matí.

Els pagesos de la Catalunya Central van decidir fer nit a la C-16, la C-17 i la C-25 i sortir avui a les nou del matí cap a la capital catalana. Els de Vic baixen per la C-17, on al Vallès s’uniran al grup de Mollet, per entrar a Barcelona per l’avinguda Meridiana. Els de la columna del Bages surten de Sant Fruitós per la C-16, i agafen la C-58, la C-33 i entren per la Meriadana.

Evitar el cotxe

Protecció Civil recomana a la ciutadania que eviti agafar el cotxe i opti per “minimitzar els desplaçaments per carretera” arran de la convocatòria de diverses marxes de tractors cap a la capital catalana. Arran de les mobilitzacions, el Govern ha activat en alerta el pla Procicat.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit preveu afectacions a l’AP-7 en sentit nord des de l’Ebre fins al Papiol direcció a Barcelona; a l’AP-2 des de Montblanc fins al Penedès en sentit est i a l’A-2 des de Lleida fins a Sant Just Desvern en direcció a Barcelona. Pel que fa a les comarques centrals, les afectacions es podrien concentrar a la C-16 i C-58 des de Manresa a Terrassa i fins a la capital catalana