El Cercle Sabadellès no pot evitar el descens en l’estatal de pàdel

Desenllaç cruel. El Cercle Sabadellès 1856 ha confirmat el descens de categoria després de perdre l’eliminatòria davant el Club Rio Grande AR de Sevilla per un ajustat 2-3 en un duel disputat al Club Pàdel Ripollet a causa de la pluja caiguda aquest dissabte.

El conjunt sevillà s’ha mostrat superior. Els guarismes així ho demostren, amb derrotes parcials de 6-0 i 6-3 (Adrià Mercadal-Guillermo Closa); 6-3 i 6-2 (Joaquim Florensa-Bernat Oriol) i 6-0 i 6-4 (Mario Cerezo-Javier Palasí). Els dos punts sabadellencs, insuficients, han tingut de protagonistes a Carlos Martí-Aitor Garcia (6-2, 6-3) i Pedro Vera-Riqui Martínez (6-3, 7-6).

D’aquesta manera, l’equip capitanejat per Enric Xapellí no podrà certificar la seva cinquena temporada consecutiva a l’elit. També ha consumat el descens La Red XXI Padel Center Sevilla després de perdre per 2-3 contra el CT Chamartín. Cercle Sabadellès i CD La Red XXI Padel Center jugaran el duel de consolació pel setè i vuitè lloc final.

En categoria femenina ja s’ha completat tot el quadre. Els favorits s’han imposat. El RC Polo, amb l’actuació de la número 1 del món, Ariana Sánchez, i la número 3, Alejandra Salazar, ha superat a un combatiu La Volea Huelva (3-2) i el RCT Barcelona al CT Chamartin (3-2). Aquest diumenge els dos conjunts barcelonins disputaran una final amb molts al·licients a partir de les 11 hores.

La masculina serà a les 12.30 hores i amb els mateixos protagonistes: RC Polo i RCT Barcelona després de superar a El Peru Cáceres i Riva Padel Madrid respectivament a les semifinals. L’espectacle està assegurat a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Un gran colofó a un Campionat d’Espanya d’altíssim nivell.