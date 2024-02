El barri de Ca n’Oriac enceta les celebracions del Carnestoltes

La màgia de Carnestoltes ja ha arribat a Sabadell. Concretament, al barri de Ca n’Oriac que aquest dissabte a la tarda ha celebrat la seva tradicional rua. La cita ha comptat amb presència de prop de 800 persones i desenes de comparses que han omplert els carrers de ritme i color. L‘inici de l’esdeveniment s’ha situat al carrer d’Arousa, allà s’han concentrat les carrosses vora les 17 h de la tarda i és on s’han acabat de preparar els últims detalls. Ja fos amb disfresses d’agricultors, nines de corda, metges, Mamma Mia, l’Abella Maia, Medusa, Coco o Batman tots els presents han mostrat les seves cares d’il·lusió i un gran esperit carnavalesc. És així com la comitiva ha anat avançant pel barri, circulant fins a l‘avinguda de Matadepera i ascendint fins a la ronda Collsalarca.

Obrint la comitiva s’ha situat l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac. En aquesta edició han escollit la disfressa d’agricultors per mostrar el seu rebuig a l’increment dels preus. “Ens hem volgut queixar de l’especulació del preu de l’oli, ja que nosaltres sempre hem estat una associació reivindicativa i crèiem que Carnestoltes també és un espai adient per protestar”, ha explicat Loli Cebreiro, presidenta de l’AV. Per preparar les seves disfresses l’entitat s’ha autogestionat, aprofitant fins i tot elements del barri: “Entre tots ho hem preparat i cosit a mà, per la carrossa hem agafat un tros d’olivera que tenim plantada aquí al centre cívic”. I és que per l’entitat el Carnestoltes significa molt: “Vam ser la primera entitat a celebrar aquesta festivitat i n’estem molt orgullosos, veure el barri tan ple de vida és preciós”.

A continuació han circulat els alumnes i membres de l‘AFA de l’Escola Virolet. La seva disfressa s’ha caracteritzat en nines de corda, tal com ha explicat la seva presidenta Yolanda Montoro. “Un bon dia vaig pensar que seria bona idea fer una rua amb els membres de l’escola, ho vaig plantejar i ens van dir que ens podíem unir a aquesta així que no ho vam dubtar”, ha explicat. Per preparar les disfresses han comptat amb l’ajuda de les famílies i han treballat des del mes d’octubre: “Tot el temps lliure que hem tingut l’hem dedicat a preparar això i crec que ha quedat molt bé, només cal veure les cares de satisfacció de tothom”, ha assegurat. En el seu cas la participació ha servit com a prèvia a la rua del diumenge: “La de demà és la cita gran, però la d’avui ja ens permet començar a viure l’ambient i ens serveix perquè l’esperit del Carnestoltes ens duri unes horetes més”, ha afegit.

Posteriorment, han aparegut els membres del Club Natació. Caracteritzats de Medusa han mostrat tot el seu entusiasme al públic present. “El grup de disseny de la disfressa comença al març i els balls amb la comparsa els iniciem a principis de setembre, sobretot els dissabtes que és quan quedem”, ha comentat, Yolanda Pérez, una de les organitzadores. Per ella el Carnestoltes de Ca n’Oriac representa una preparació abans de la rua gran de Sabadell: “És una gran manera d’escalfar motors, lluir les nostres disfresses i coreografia al carrer, la veritat és que ens omple d’alegria”, ha reblat.

És així com, entre somriures i xerinola, els carrers del nord de la ciutat han anat impregnant-se de la màgia del Carnestoltes en la prèvia de la gran rua de diumenge.

Fotos David Chao