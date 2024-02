Óscar Cano: “Jugant així el Sabadell guanyaria vuit de cada deu partits”

El Sabadell tampoc va poder aprofitar la tercera possibilitat per sortir del descens. El duel directe entre Tarazona i Cornellà -que va acabar amb un 0-0- assegurava aquesta nova opció matemàtica. Per això calia guanyar al Barcelona At. Per plantejament, actitud, mèrits i ocasions, la victòria s’hauria d’haver quedat a la Nova Creu Alta –per cert, amb més de 5.000 espectadors-, però el futbol va de gols. I els gols no es mereixen, es fan, com deia el tècnic argentí Carlos Aimar. El Sabadell va combinar infortuni i desencert en les seves ocasions. En canvi, el filial blaugrana en va tenir prou gairebé amb una arribada clara.

“Després de més de vint anys entrenant, puc dir que el futbol mai deixa de sorprendre’m. Penso que hem fet gairebé un partit perfecte. Un equip de la qualitat del Barcelona At. només ha creat una oportunitat i nosaltres n’hem tingut tres claríssimes. Hem fet el millor partit d’ençà que estic aquí i hem perdut”. Aquesta va ser la reflexió global d’Óscar Cano, qui no podia ocultar una sensació de frustració pel resultat i al mateix temps satisfacció per la feina feta pels seus jugadors: “s’han deixat la pell a la gespa”.

“Aquest és el camí”

El tècnic granadí reconeix que “és un pal dur, però aquest és el camí per aconseguir la permanència, estic convençut. Segur que els jugadors estan ara decebuts, però cal fer una anàlisi més profunda i aquesta és la meva feina: separar el joc del resultat. En aquest sentit, puc assegurar que els jugadors estan molt enganxats”.

Després de cinc jornades sense perdre i fer un ‘9 de 9’ en l’inici d’aquest 2024, ara el ‘2 de 9’ de les tres últimes jornades refreda una mica la remuntada. Óscar Cano, però, sempre busca lectures positives. “A Las Gaunas vam empatar un partit gairebé en l’única rematada a porteria i davant el Rayo Majadahonda no em va agradar gens el meu equip, començant per les meves decisions. També penso que el punt emocional de sortir del descens ens va perjudicar. Ara hem perdut, però si juguem així deu vegades, en guanyarem vuit. Insisteixo que ens hem guanyat el dret a lluitar en el grup de la permanència després d’estar molt allunyats i veig el vestidor preparat”.

Ortolá: “Hem fet moltes coses bé”

També el porter Adrián Ortolá mostrava la seva decepció pel resultat. “Considero que hem fet moltes coses bé per guanyar el partit. A vegades passa a l’inrevés i guanyes. Ens hem de quedar amb la bona imatge de l’equip. Si continuem així, guanyarem més que perdrem. S’ha decidit tot per l’efectivitat. Estem tristos, però amb la consciència tranquil·la i l’objectiu és competir d’aquesta manera. Si ho fem, s’aconseguirà la permanència, sense cap dubte”. El pròxim repte serà a la Ciutat Esportiva de Zubieta (dissabte, 18 h) davant el filial de la Real Sociedad.

Moments de tensió

Els duels contra el Barcelona At. semblen abonats als incidents. Aquesta vegada, els moments de tensió van arribar en la celebració de la victòria per part de determinats jugadors blaugranes, amb gestos provocatius dirigits clarament a la graderia. En aquest sentit el més eloqüent va ser el porter Astrálaga, excel·lent sota pals i lamentable al final del partit. Unai Hernández i Astrálaga se sumen a la llista de Monchu, Arnau Tenas o Estanis.