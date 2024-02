Detingut un menor per una agressió amb arma blanca a Cerdanyola

Els Mossos d’Esquadra han detingut un menor d’edat per agressió amb arma blanca aquest passat cap de setmana a Cerdanyola del Vallès. Els fets van passar pels volts de les dues de la matinada al parc del Turonet i hi ha una denúncia per com a mínim una agressió a un altre menor d’edat.

Amb tot, diversos mitjans apunten que el jove hauria atacat fins a sis persones, tots menors, mentre bevien alcohol al carrer. L’agressor s’hauria lliurat voluntàriament a la comissaria del Parc Tecnològic i els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.