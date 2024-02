La selecció masculina de waterpolo, amb tres de l’Astralpool, també cau a les semifinals del Mundial

Igual que va passar amb la selecció femenina, la masculina també s’haurà de conformar amb lluitar pel bronze al Mundial de Doha. L’equip espanyol ha caigut davant la selecció italiana (6-8) en un partit que els transalpins han sabut contemporitzar molt millor des de l’inici. El combinat estatal no ha sabut aprofitar les seves superioritats (2/12) i ho ha acabat pagant malgrat un bon intent de reacció al darrer període.

Edu Lorrio s’ha quedat a la banqueta en aquesta eliminatòria mentre que Fran Valera ha estat un dels descartats. Blai Mallarach sí que ha tingut més protagonisme a la piscina, però no ha anotat cap gol. Després d’un primer quart igualat, els italians s’han començat a distanciar al segon (1-3). Amb el canvi de porteria no ha variat la tendència. Els transalpins han allargat el seu bon parcial fins a situar un decantat 2 a 6. Aleshores ha arribat la reacció espanyola que ha donat emoció al tram final.

Amb tres gols consecutius de Marc Larumbe, Álvaro Granados i Alberto Munárriz entre els darrers minuts del tercer i els primers del quart període han reduït la diferència a només un gol a 4′ pel final (5-6). Ha tornat a anotar l’equip italià i el sabadellenc Sergi Cabanas (amb ajuda d’Álex Bustos) ha posat la mínima distància al darrer minut i mig de joc. Necessitava una bona defensa el conjunt de David Martín per tenir opcions, però un penal transformat per Andrea Fondelli ha sentenciat les ‘semis’. El dissabte, la selecció estatal competirà pel bronze davant el perdedor del Croàcia – França. A priori, els francesos seran els rivals dels espanyols.

De Celis, rècord d’Espanya i mínima B per París

Per altra banda, a la natació, el del CN Sabadell Sergio de Celis va aconseguir superar el seu propi rècord d’Espanya als 100m lliure amb un temps de 48.39. el nedador del Club va finalitzar la prova en desena posició, molt a prop de la zona de classificació per a la gran final. De retruc, aquesta marca suposa una mínima B per estar als Jocs de París 2024. De Celis encara pot millorar aquest temps i certificar la seva presència a la cita olímpica.