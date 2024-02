Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La inauguració a la B-40 centra totes les mirades aquest divendres. El nou tram de l’autovia ha de canviar la mobilitat al Vallès, obrint la porta a l’ampliació cap a nous horitzons.

Ningú posa en dubte que el Quart Cinturó (B-40) serà, des d’aquest divendres 16 de febrer, un abans i un després en les connexions entre el Baix Llobregat nord i el Vallès. No obstant això, des del territori hi ha una sensació compartida entre els alcaldes i el teixit econòmic: s’ha acabat un capítol llarg i enrevesat, el del Quart Cinturó, però falta “tancar el cercle” amb la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Sis quilòmetres de carretera pendents entre les dues capitals i Castellar del Vallès.

L’Ajuntament i Aigües Sabadell ampliaran la xarxa de distribució d’aigües regenerades i freàtiques per reduir el consum de la potable. Les dues parts preveuen invertir més de 2 milions d’euros a la nova xarxa, que es construirà entre aquest any i el 2025. La previsió és que el 20% de l’aigua que s’utilitza a la ciutat cada any sigui regenerada o freàtica.

Milers de turistes omplen els carrers de Girona i Besalú buscant escenaris de Joc de Trons. Però no cal l’aterratge d’una producció milionària d’HBO per tenir més visitants. A Breda recorden com desembocaven fans de Ventdelplà que s’enduien un disgust en descobrir que el bar Tramuntana no existeix. A Tossa una superestrella del gènere musical K-pop anomenada YooA va gravar-hi un videoclip i el poble es va posar molt de moda a Corea del Sud. Pel que fa a Sabadell, és el cinquè municipi que més rodatges acull a Catalunya. Ara bé, sent realistes, pot aspirar a generar turisme de pantalla, a ser una ciutat plató?

El Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha demanat a l’Ajuntament que apliqui mesures per garantir el servei de taxi adaptat a la ciutat, un fet que ha provocat queixes a Sabadell. És la principal recomanació que Escartín formula en la primera actuació d’ofici després del seu nomenament. El consistori té previst incorporar quatre taxis adaptats més aquest 2024

Jaume Motos es va quedar en xoc quan li van dir que li quedaven dos dies i poques guàrdies per jubilar-se. “Cap alegria, res, zero”, diu sense embuts. Però per edat li tocava. El metge més antic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha viscut enamorat de la seva feina, que ha exercit durant 40 anys.