ENQUESTA | Passeig Antoni Farrés o Olzina: quin nom posaries al passeig sorgit del soterrament dels FGC?

El passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia encara no s’ha acabat d’urbanitzar. I tampoc té nom, de manera que és un espai sense una denominació concreta. El pròxim dilluns, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell votarà una moció d’ERC per dir-li passeig de l’alcalde Antoni Farrés, mentre que l’Associació Cultural Can Feu reclama que sigui el passeig d’Olzina, almenys en el tram que va des de la rambla d’Ibèria a la Torre d’en Feu, en memòria del propietari original de la Torre d’en Feu. L’altra part, fins a l’estació dels FGC, els semblaria bé que fes honor al primer alcalde de l’època democràtica de la ciutat.

