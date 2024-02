Dividir-lo entre Olzina i Antoni Farrés, la proposta alternativa de nom per a l’espai sorgit del soterrament dels FGC

L’Associació Cultural Can Feu proposa dividir el nom del passeig sorgit del soterrament dels FGC a Can Feu i Gràcia entre passeig d’Olzina pel tram de la Torre d’en Feu a la rambla d’Ibèria i passeig d’Antoni Farrés des d’allà fins a l’estació dels FGC. L’Associació ha recordat aquesta proposta que ja va fer el 2020 en una roda de premsa aquest divendres a la plaça de Sant Roc, abans d’entregar a l’Ajuntament de Sabadell 3.200 signatures recollides des del 2017 de suport a la denominació d’aquest espai com a passeig d’Olzina, en honor al propietari original del castell.

La setmana que ve, la Junta de Portaveus del consistori debatrà una moció d’ERC per denominar tota aquesta zona encara pendent d’urbanitzar passeig d’Antoni Farrés, recollint la proposta que l’Agrupació de Veïns de Gràcia va presentar per primer cop el 2009.

Passeig d’Olzina és una proposta que l’associació ja va presentar el 2016, però que recull una promesa històrica del consistori. El vocal de l’Associació, Aleix González, ha recordat que el 1909 l’Ajuntament es va comprometre a fer un passeig que unís el castell i el bosc de Can Feu amb el centre de la ciutat. I entre els anys 20 i 60 del segle passat, l’actual carrer de Mart portava el nom d’Olzina. Enguany es commemora el centenari de la mort de Josep Nicolau d’Olzina.

“En una situació en què a Sabadell no hi havia cap tipus de parc urbà, no estava fet el parc Catalunya, faltaven moltes zones verdes i hi havia molt poca sostenibilitat verda a la ciutat, ell [Olzina] desinteressadament va voler cedir sempre -durant els 30 anys que va viure des de la cessió- el bosc a la ciutat per fer-hi actes culturals, esportius, escolars, etc”, recorda González. Un dels actes més cèlebres va ser la representació el 1915 de l’obra de teatre Terra Baixa amb la presència del seu autor, Àngel Guimerà.