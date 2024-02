Un passeig en honor a l’alcalde Antoni Farrés on hi havia les vies d’FGC?

Les males herbes i la brutícia s’han fet pas en el ‘passeig‘ sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia. Els veïns aprofiten per treure el gos en l’espai provisional, on fins fa uns anys hi havia les vies del tren. L’Ajuntament de Sabadell encara ha d’urbanitzar el tram entre la Torre d’en Feu i la rambla d’Ibèria, que s’ha de convertir en un eix verd que anirà des dels límits de la ciutat fins al Centre. Falta enllestir-ho, i també donar-li un nom.

ERC proposa que el nou espai porti el nom de passeig de l’alcalde Antoni Farrés (1945-2009), en honor al primer batlle democràtic de la ciutat i també el més longeu: va governar més de 20 anys, entre 1979 i 1999, primer sota les sigles del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i després d’Iniciativa per Catalunya (IC). El dimarts 13 de febrer farà 15 anys de la seva mort.

Els republicans presentaran una moció a la junta de portaveus la setmana que ve, seguint els passos de l’Associació de Veïns de Gràcia, que va plantejar aquest canvi en el nomenclàtor fa més d’una dècada. El text insta el Govern a adoptar el nom en el termini d’un any.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, considera que Farrés no és una figura qualsevol: “Ha estat l’alcalde més estimat i respectat pels sabadellencs, el primer després del franquisme”, sosté i mostra sorpresa davant del fet que no tingui cap homenatge en cap carrer o plaça de la ciutat. “Hi estem en deute” reinvindica i posa en valor el caràcter de l’exalcalde: “És recordat pel seu compromís amb la gent, capacitat de consens i honestedat insubornable”.

Sabadell ha realitzat canvis en el nomenclàtor rellevants en els últims anys: les places de Josep Maria Marcet i d’Antoni Llonch, dos exalcaldes franquistes, que es van passar a anomenar places de les Dones del Tèxtil i de Clara Campoamor el 2019. Juntament amb aquests espais, també es van dedicar espais de memòria a Cipriano Martos i Patricio Peñalver, assassinat i represaliat pel règim franquista, respectivament.

Queden alguns noms que, tot i haver-se aprovat pel ple municipal, no s’han incorporat en el nomenclàtor. La professora i activista Muriel Casals, el religiós Pere Casaldàliga, el periodista i escriptor Xavier Vinader, entre d’altres, estan a l’espera de rebre un carrer. Així mateix, també s’han aprovat mocions via ple que recollien alçar monuments al polític i advocat Francesc Layret i al cantant i compositor Carlos Gardel. ERC exigeix els compliments dels acords del plenari, així com “eliminar de l’espai públic” tots els noms vinculats a les dictadures de Primo de Rivera i de Francisco Franco, i també aquells relacionats amb el tràfic d’esclaus.

El passeig del soterrament, pendent des de 2019

El soterrament de les vies d’FGC a Sabadell es va culminar fa pràcticament cinc anys, amb l’entrada en funcionament del nou túnel entre la Torre d’en Feu i la rambla d’Ibèria. El Govern de la Generalitat va culminar la seva part –soterrar-ho–, però el passeig ha quedat sense urbanitzar des d’aleshores.

El projecte d’urbanització va topar amb problemes administratius i ha travessat tres mandats: des del Govern quadripartit fins al segon govern de Marta Farrés: el procés per a triar una proposta es va haver de repetir i després, davant del risc de perdre fons europeus, es van destinar els diners reservats al passeig per a les obres del parc del Nord.

La proposta guanyadora preveu convertir aquesta zona en un passeig naturalitzat, amb espais d’estada que permetin crear un corredor verd entre la Torre d’en Feu i l’aparcament dels FGC de Gràcia. La intenció del Govern municipal és ampliar aquest corredor verd des de la fàbrica de Germans Camps (ctra. Terrassa) fins a la plaça del Vallès. D’aquesta manera és com es vol connectar amb un traçat per a vianants i bicicletes els barris de Can Feu i Gràcia (i, en general, l’oest de la ciutat) amb els barris del centre. Associacions de veïns i entitats com la Plataforma Soterrament FGC Ara han demanat en repetides ocasions que s’acceleri la urbanització de l’espai.